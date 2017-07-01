Бортник: снятие неприкосновенности делает депутатов рабами Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины 21 июня внесла в парламент представления на снятие иммунитета сразу с пяти народных депутатов Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея и Максима Полякова ("Народный фронт", НФ), Олеся Довгого ("Воля народа"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко", БПП).

А уже через неделю, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Кроме того, генпрокурор пообещал осенью внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с еще нескольких депутатов. Об этом он сообщил в Facebook, отвечая на уточняющий вопрос первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко. Правда, он не уточнил о ком именно идет речь, сославшись на то, что не все так просто,и он не может "объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям".

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник пошутил, что таким образом Луценко собирает голоса либо за непопулярные реформы — медицинскую, пенсионную, аграрную, запугивая парламент, то ли собирает голоса за свою отставку, поскольку, если перегнуть палку, то 150 подписей могут найтись, и кресло под генпрокурором зашатается.

"Но если говорить серьезно, то Луценко, во-первых, вынужден имитировать борьбу с коррупцией, потому что и США, и Европейский союз в последнее время критиковали генерального прокурора. А его предшественника Шокина сняли как раз американцы, когда четко и абсолютно прямо Байден заявил президенту: очередной 1 миллиард долларов в обмен на отставку Шокина", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

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По словам политолога, второй составляющей бурной деятельности генпрокурора по снятию неприкосновенности с депутатов является то, что Луценко и сам стал заложником процесса по иминтации борьбы с коррупцией.

"Первую пятерку депутатов генерировал не генпрокурор, а Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Они принесли Луценко эти представления, он не мог не поддержать их, поскольку сразу же оказался бы под прицелом и был бы обвинен в содействии коррупции в Украине", — сказал Бортник.

При этом эксперт полагает, что Добкин является единственным из всей шестерки депутатов, кому реально угрожает снятие депутатской неприкосновенности и принятие решения о привлечении к уголовной ответственности.

"Чем больше депутатов Луценко будет генерировать на снятие неприкосновенности, тем меньше вероятность принятия таких решений в парламенте. Поскольку сегодня уже практически все фракции и группы в Раде находятся под этим прицелом, каждый из них будет думать: "если я проголосую даже за своего оппонента, потом проголосуют за меня". И на самом деле, это способ заблокировать решение парламента по снятию депутатской неприкосновенности. Вот эти пять депутатов сделали маловероятным принятие решения о снятии депутатской неприкосновенности и практически нереальным принятие решения о привлечении к уголовной ответственности. Это в своем роде попытка засорить слив, сбросив туда сразу много чего, поэтому тут больше элементов пиара, чем какой-то реальности", - пояснил Бортник.

Что касается заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Верховная Рада скоро отменит депутатскую неприкосновенность как таковую, политолог считает, что президент, делая подобные заявления, преследует несколько целей.

"Я думаю, что подача такого проекта реальна, но принятие его парламентом достаточно сомнительно. Президент, во-первых, пытается сыграть на теме, которая стоит уже десятки лет (каждый раз депутаты, находящиеся в парламенте, идя на выборы, обещают снять депутатскую неприкосновенность) и популярна в обществе. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что снятие депутатской неприкосновенности сделает депутатов уже не слугами президента, как это происходит сейчас, а рабами президента. Депутат без депутатской неприкосновенности становится очень легкой и доступной целью для всех силовиков, а силовиков контролирует президент. Поэтому на протяжении двадцати лет, пока эта дискуссия ведется, оппозиция категорически против, а власть — за, но в то же время даже провластные депутаты саботируют это решение, потому что понимают, что это может ударить по ним, когда они окажутся в оппозиции", - сказал Бортник.

Он отметил, что неприкосновенность необходимо ограничивать и от нее нужно отказываться.

"Но нужно снимать неприкосновенность со всех: и с судей, и с президента, и с депутатов. Не может президент сохранить себе неприкосновенность, лишив ее депутатов, тогда мы превратимся не в президентскую республику, которую мы сегодня имеем де-факто, а превратимся в монархию, близкую к абсолютной… Вместе с тем мы видим, что сегодня на самом деле президенту ничего не мешает преследовать коррумпированных депутатов. Порошенко контролирует и генерального прокурора, и всех своих силовиков — внесите представление и голосуйте", - заключил Бортник.