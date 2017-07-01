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    Аналитика и комментарии

    Бортник: снятие неприкосновенности делает депутатов рабами Порошенко

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    Михаил Добкин является единственным из всей шестерки депутатов, кому реально угрожает снятие депутатской неприкосновенности и принятие решения о привлечении к уголовной ответственности, считает политолог Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Генеральная прокуратура Украины 21 июня внесла в парламент представления на снятие иммунитета сразу с пяти народных депутатов Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея и Максима Полякова ("Народный фронт", НФ), Олеся Довгого ("Воля народа"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко", БПП). 

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
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    А уже через неделю, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппоблока" Михаила Добкина.

    Кроме того, генпрокурор пообещал осенью внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с еще нескольких депутатов. Об этом он сообщил в Facebook, отвечая на уточняющий вопрос первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко. Правда, он не уточнил о ком именно идет речь, сославшись на то, что не все так просто,и он не может "объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям".

    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник пошутил, что таким образом Луценко собирает голоса либо за непопулярные реформы — медицинскую, пенсионную, аграрную, запугивая парламент, то ли собирает голоса за свою отставку, поскольку, если перегнуть палку, то  150 подписей могут найтись, и кресло под генпрокурором зашатается.

    "Но если говорить серьезно, то Луценко, во-первых, вынужден имитировать борьбу с коррупцией, потому что и США, и Европейский союз в последнее время критиковали генерального прокурора. А его предшественника Шокина сняли как раз американцы, когда четко и абсолютно прямо Байден заявил президенту:  очередной 1 миллиард долларов в обмен на отставку Шокина", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

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    По словам политолога, второй составляющей бурной деятельности генпрокурора по снятию неприкосновенности с депутатов является то, что Луценко и сам стал заложником процесса по иминтации борьбы с коррупцией.

    "Первую пятерку депутатов генерировал не генпрокурор, а Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Они принесли Луценко эти представления, он не мог не поддержать их, поскольку сразу же оказался бы под прицелом и был бы обвинен в содействии коррупции в Украине", — сказал Бортник.

    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Обозреватель
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    При этом эксперт полагает, что Добкин является единственным из всей шестерки депутатов, кому реально угрожает снятие депутатской неприкосновенности и принятие решения о привлечении к уголовной ответственности.

    "Чем больше депутатов Луценко будет генерировать на снятие неприкосновенности, тем меньше вероятность принятия таких решений в парламенте. Поскольку сегодня уже практически все фракции и группы в Раде находятся под этим прицелом, каждый из них будет думать: "если я проголосую даже за своего оппонента, потом проголосуют за меня". И на самом деле, это способ заблокировать решение парламента по снятию депутатской неприкосновенности. Вот эти пять депутатов сделали маловероятным принятие решения о снятии депутатской неприкосновенности и практически нереальным принятие решения о привлечении к уголовной ответственности. Это в своем роде попытка засорить слив, сбросив туда сразу много чего, поэтому тут больше элементов пиара, чем какой-то реальности", - пояснил Бортник.

    Что касается заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Верховная Рада скоро отменит депутатскую неприкосновенность как таковую, политолог считает, что президент, делая подобные заявления, преследует несколько целей.

    Петр Порошенко
    УНИАН
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    "Я думаю, что подача такого проекта реальна, но принятие его парламентом достаточно сомнительно. Президент, во-первых, пытается сыграть на теме, которая стоит уже десятки лет (каждый раз депутаты, находящиеся в парламенте, идя на выборы, обещают снять депутатскую неприкосновенность) и популярна в обществе. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что снятие депутатской неприкосновенности сделает депутатов уже не слугами президента, как это происходит сейчас, а рабами президента. Депутат без депутатской неприкосновенности становится очень легкой и доступной целью для всех силовиков, а силовиков контролирует президент. Поэтому на протяжении двадцати лет, пока эта дискуссия ведется, оппозиция категорически против, а власть — за, но в то же время даже провластные депутаты саботируют это решение, потому что понимают, что это может ударить по ним, когда они окажутся в оппозиции", - сказал Бортник.

    Он отметил, что неприкосновенность необходимо ограничивать и от нее нужно отказываться.

    "Но нужно снимать неприкосновенность со всех: и с судей, и с президента, и с депутатов. Не может президент сохранить себе неприкосновенность, лишив ее депутатов, тогда мы превратимся не в президентскую республику, которую мы сегодня имеем де-факто, а превратимся в монархию, близкую к абсолютной… Вместе с тем мы видим, что  сегодня на самом деле президенту ничего не мешает преследовать коррумпированных депутатов. Порошенко контролирует и генерального прокурора, и всех своих силовиков — внесите представление и голосуйте", - заключил Бортник. 

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