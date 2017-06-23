Депутаты не примут закон об импичменте президента - Бортник

РИА Новости Украина

Законопроект об урегулировании процедуры импичмента президента Украины не имеет шансов на принятие в Верховной Раде, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента.

"Мне кажется, это дело чести для самого президента обеспечить голосование за этот законопроект. Но в наших условиях такой законопроект проголосован не будет. Потому что власть боится любых неконтролируемых зон, будь то СМИ или общественная деятельность, или правовые инструменты в зоне функционирования верховенства права. Поэтому, несомненно, парламентские фракции заблокируют этот законопроект и он не наберет голосов", — заявил Бортник.

По его словам, отсутствие механизма объявления импичмента президенту страны — это большая брешь в законодательстве, которая приводит к дисбалансу власти.

"Следствие в отношении президента может возбудить только генеральный прокурор, который назначается президентом. О каком балансе может идти речь? Поэтому, безусловно, такой законопроект нужен", — добавил Бортник.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий, в том числе "Батькивщина" и "Самопомич", потребовали от парламента рассмотреть проект закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента. Это позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой, сообщает РИА Новости.

По Конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

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