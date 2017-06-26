Бортник: Порошенко только пиарится и делает это очень тривиально

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко дал интервью трем украинским каналам, рассказав об итогах визита в США и о ситуации на Донбассе. В частности президент сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении Киеву оружия. Однако гарант анонсировал приезд в Киев представителей Администрации США, НАТО и ООН. К тому же, по словам Порошенко, Украина будет иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля из США.

"По большому счету, президент попытался использовать свою встречу с Трампом, последний зарубежный вояж для проведения информационной кампании. Конечно, это сложно назвать интервью — это больше похоже на какую-то постановку, нежели интервью. Острые вопросы не звучали, даже намеков на них не было, а все вопросы удовлетворяли интересы президента осветить тот или иной аспект, прежде всего, его деятельности и осветить ту или иную позицию Порошенко", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, в время пресс-конференции ничего нового не прозвучало.

"Озвучивались те тезисы, которые мы уже неоднократно слышали, и в отношении встречи с Трампом, и в отношении блокады на Донбассе, и в отношении того же двойного гражданства. Поэтому, по большому счету, мне кажется, что это интервью особого интереса у общества не вызвало. Президент в очередной раз пиарился, причем пиарился достаточно тривиально, а журналисты, к сожалению, выполняли роль подставок под микрофоны. Острой дискуссии не состоялось. Если сравнить это так называемое "интервью" с интервью немецким СМИ, которые приезжали — это небо и земля, журналистика и не журналистика. К сожалению, это не интервью, а монолог президента по заранее подготовленным вопросам", — подчеркнул Бортник.