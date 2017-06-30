наверх
30.06.201705:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко в ударе. Генпрокурор обещает новые представления на нардепов

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (345)

    (обновлено: )29
    По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, новые представления о снятии депутатской неприкосновенности с парламентариев следует ожидать уже осенью.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал осенью еще внести в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Таким образом Луценко ответил на вопрос первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в Facebook.

    Олесь Довгий
    Украинское фото
    Не только Довгий. "Земельные схемы" депутатов

    Комментируя последние представления ГПУ на снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов, в частности, Михаила Добкина, Геращенко поинтересовалась, будут ли еще такие представления.

    Читайте также: Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки, и зашуршат купюры

    "Юра, кто следующий?", — спросила она на своей странице

    В ответ гепрокурор написал: "Остальные — осенью".

    Facebook Юрия Луценко
    Ответ Юрия Луценко в Facebook

    Он не уточнил, о ком именно идет речь.

    "Не все так просто. Не могу объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям", — добавил Луценко.

    Facebook Юрия Луценко
    Комментарий Юрия Луценко

    В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина

    Кроме того, ранее регламентный комитет Верховной Рады сообщил, что на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов? Евгений Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Зорян Шкиряк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Донецкий национальный университет экономики и торговли. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Нападение на пассажирский автобус в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест