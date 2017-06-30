Луценко в ударе. Генпрокурор обещает новые представления на нардепов

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал осенью еще внести в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Таким образом Луценко ответил на вопрос первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в Facebook.

Комментируя последние представления ГПУ на снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов, в частности, Михаила Добкина, Геращенко поинтересовалась, будут ли еще такие представления.

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"Юра, кто следующий?", — спросила она на своей странице.

В ответ гепрокурор написал: "Остальные — осенью".

Facebook Юрия Луценко Ответ Юрия Луценко в Facebook

Он не уточнил, о ком именно идет речь.

"Не все так просто. Не могу объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям", — добавил Луценко.

Facebook Юрия Луценко Комментарий Юрия Луценко

В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Кроме того, ранее регламентный комитет Верховной Рады сообщил, что на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов? Евгений Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата.