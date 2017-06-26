Во Франции Порошенко может оказаться в неудобном положении - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Елисейском дворце в Париже состоялась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Глава государства планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Макрон способен удивить Порошенко.

"Французский президент может стать лидером Нормандской четверки, у него, в отличие от Путина и Меркель, которые заняты выборами, развязаны руки. Макрон может предложить что-то конструктивное, прорывное в направлении реализации Минских соглашений. Напомню, что ранее существующие план Мореля, план Эро — наработки французской дипломатии, которая показывала свою готовность стимулировать и реально двигаться в направлении Минских соглашений. Не исключаю, что на встрече в Париже может быть озвучен план Макрона, который аккумулирует предыдущие французские инициативы и поставит Порошенко в неудобное положение. Возможный план может осложнить стратегию, которую сегодня Украина проводит в отношении Минских соглашений и Донбасса", - считает Бортник.

По его словам, участившимися в последнее время зарубежными поездками Порошенко пытается в значительной мере сместить информационные акценты.

"В этом плане стоит вспомнить о постоянных зарубежных вояжах Виктора Ющенко, который больше времени проводил за границей, чем в Украине. То же самое мы видим и сейчас — внутри страны огромные социальные и экономические проблемы, поэтому лучше переключить фокус избирателя на разного рода международные путешествия президента", - отмечает Бортник.

Политолог убежден, что встреча во Франции — далеко не последняя в ближайшее время.

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"Конечно, западные политики испытывают огромное разочарование Петром Порошенко, но в то же время для них он — свой человек. Сегодня Запад не имеет иной альтернативы в Украине, которая не привела бы к социально-политической дестабилизации и потере западных интересов. Поэтому скрепя зубами и зажимая нос, Запад будет поддерживать Порошенко. Поэтому подобных встреч будет еще много, Запад продолжает использовать Украину в качестве инструмента противостояния с РФ, поэтому эти встречи продолжаться", — считает политолог.