Атака на Тимошенко и оправдание Трампа. Корнейчук о тезисах Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина 28 июня отметила День Конституции. По случаю торжеств президент Петр Порошенко выступил с яркой речью: в частности, глава государства заявил, что в Основной закон нужно внести изменения – отменить депутатскую неприкосновенность. Законопроект, заверил президент, уже готов: нужна лишь поддержка самим народных избранников.

"Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность. Соответствующий мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической свободы от народных депутатов — раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", – сказал Порошенко.

Ключевой мессидж, который дал Порошенко в День Конституции, – это его желание добиться отмены депутатской неприкосновенности, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Связано это, считает он, с двумя факторами.

"Первое: Порошенко продолжил контратаку на группу Турчинова-Авакова, которые намерены продвигать изменения в Конституцию с ограничением власти президента. В этом, кстати, взгляды членов ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый – Ред.) не сходятся. Поскольку Тимошенко необходима максимальная президентская власть, если ее выберут в 2019-м", – сообщил эксперт.

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В свое очередь, продолжил он, Порошенко, "который начал массовые репрессии в стране, дает сигнал: вы, конечно, можете предлагать вариант новой Конституции, но там будет и отмена неприкосновенности. Думается, найдется мало нардепов, желающих добровольно отказаться от иммунитета, ради которого и шли в Раду".

"Второе: не исключено, что требуемые в Минских соглашениях изменения в Конституцию о статусе Донбасса также свяжут с отменой депнеприкосновенности, чтобы не нашлось необходимых голосов. И Порошенко получит возможность разводить руками перед Трампом: я пытался выполнить – но депутаты не хотят голосовать", – подытожил Корнейчук.