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    Бортник: встреча Порошенко с Трампом успешна, но реальных выгод не будет

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (72)

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    Настоящая причина позитивных для Украины заявлений со стороны Трампа кроется в том, что он решил "разыграть украинскую карту" в политическом противостоянии с Россией вокруг вопроса будущего Сирии и Ближнего Востока, уверен политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    РИА Новости Украина

    Первая встреча президента Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

    Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

    Переговоры двух президентов, несмотря на внешний успех, вряд ли принесут серьезные политические или финансовые дивиденды для украинской стороны, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Встреча, я считаю, для украинского президента успешная. Очень лестные отзывы Трампа создают очень хорошую картинку для нашего президента, для его возвращения на родину. Для него это, конечно, политический успех", - сказал политолог РИА Новости.

    При этом Бортник считает, что настоящая причина позитивных для Украины заявлений со стороны Трампа кроется в том, что он решил "разыграть украинскую карту" в политическом противостоянии с Россией вокруг вопроса будущего Сирии и Ближнего Востока.

    "Будет ли от этого позитив для Украины? Я очень сомневаюсь. Я думаю, провозглашенная риторика вряд ли превратится в какую-то серьезную финансовую помощь, политическую помощь, военную помощь. Скорее всего, это элемент игры с Россией на повышение ставок и попытка вызвать дополнительное раздражение", - заявил Бортник.

    Напомним, по итогам переговоров Порошенко сообщил, что остался доволен встречей.

    "Повестка дня встречи в Белом доме очень широкая. Я доволен результатами переговоров и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", — написал он в Twitter.

    По его словам, в ходе переговоров Трамп заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

    "Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", - заявил Порошенко на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина".

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