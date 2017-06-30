Новые представления на депутатов от Луценко будут — адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Фото документа генпрокурор опубликовал на своей странице в Facebook. Сначала Луценко написал фамилию Добкин через "п". Поэтому сам нардеп начал это комментировать в таком контексте, мол фамилия не моя, генпрокурор ошибся.

Экс-губернатора Харьковской области, сообщает Луценко, подозревают в умышленном говоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 гектаров земли в Харькове стоимостью более 220 миллионов гривен.

Представление на снятие депутатской неприкосновенности на Добкина уже шестое из заявленных ГПУ. Предыдущие касались народных депутатов от БПП Борислава Розенблата, от НФ Максима Полякова и Евгения Дейдея, от фракции Радикальной партии Андрея Лозового и группы "Воли Народа" Олеся Довгого.

Будет ли снята неприкосновенность с нардепов, и насколько этот процесс сложен, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат и правозащитник Сергей Ярошенко.

Можете прокомментировать обвинения, которые выдвигает ГПУ Михаилу Добкину? Ведь решения принимает горсовет, а это орган коллегиальный?

— Да, я с вами согласен. Решения принимал, возможно, и коллегиальный орган, Харьковский горсовет. Но как нам пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Добкин будет обвиняться по ст. 364, ч. 2. Возможно, ему будут и другие инкриминироваться преступления. Потому что речь шла также и о ч. 4 ст.190 УК, это мошенничество, я напомню нашим радиослушателям. А что касается перспективы этого представления, то я надеюсь, все-таки, депутаты успеют до каникул его рассмотреть, хотя мы знаем, что времени очень мало, и генпрокурор, при всем своем большом желании, может не успеть, не уложиться в эти сроки. Но будем все-таки надеяться. Так, как он комментировал, в принципе, и на своей странице в Facebook, о том, что до 3 июля комитеты, как они планируют, должны успеть рассмотреть все шесть этих представлений.

Но в планах комитета этого пока нет. Там только пять представлений и каждое будет рассматриваться в отдельный день.

— Это все очень правильно, чтобы все было, как пишет книжка. То есть есть процедура определенная, есть регламент, и комитет действительно должен рассматривать на каждого народного депутата по отдельности. Будем надеяться, что успеют наши народные депутаты, члены этого комитета, рассмотреть эти представления. Я лично надеюсь, что это действительно будет. Потому что мы помним первый ляп, когда Шокин подавал на народного депутата, там, к сожалению, была нарушена процедура, и мы видим, что этот депутат сейчас ходит в ВР.

У каждого из народных депутатов есть пять дней для того, чтобы обосновать свою позицию относительно обвинений ГПУ. Но прошло уже больше недели и депутаты молчат. Это может затянуть каким-то образом процесс?

— Я не уверен, что это затянет процесс, потому что есть это время, действительно, оно законом предусмотрено, и я уверен, что у этих народных депутатов уже работают хорошие адвокаты, высокооплачиваемые адвокаты. И соответственно, возможно, это адвокатская тактика, а возможно, и действительно мы увидим скоро не только позиции самого народного депутата, как гражданина, но и также юридическую, правовую позицию, которую подготовили для них защитники, профессиональные адвокаты. Например, напомню, с тем же Бориславом Розенблатом, на которого тоже было представление генпрокурора, он выступает активно по телевидению и радио и доносит свою позицию, свою точку зрения. Окажется ли она правдивой, посмотрим, это покажет время.

Это же медийные вступления, они не имеют юридической силы…

— Народный депутат, как и любой человек, может любую точку зрения свою доводить и говорить, что я абсолютно не виноват, это провокация. И это логично, конечно же. Но все-так давайте дождемся позиции адвокатов и посмотрим, что будут эти народные депутаты говорить нам через пару дней на самом комитете.

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Может быть, у вас есть прогнозы, какие из этих представлений являются наиболее перспективными относитнельно доведения дела до суда?

— Вы знаете, я полностью все документы не видел. Например, на того же Добкина представление содержит в себе около 56 страниц в приложениях. И, скорее всего, именно вот в этих приложениях какие-то обоснованные претензии, доказательства относительно Добкина. Я их пока не видел, но думаю, скоро они тоже появятся открытом доступе, в СМИ, и, соответственно, они уже будут нам свидетельствовать о том, качественно ли собраны доказательства, правильно ли подаются. И уже будем делать выводы, будем требовать, чтобы САП открыла какие-то доказательства для всего населения, и чтобы мы могли судить, все ли делает правильно генпрокурор, или, возможно, это для отвода глаз нам дело подсунули, чтобы журналисты немножко пожурили. Но мы же потребуем логичного конца, чтобы вся процедура полностью УПК была соблюдена.

Как показывает практика, все народные депутаты, которых в этом созыве лишали неприкосновенности, либо за рубежом, либо неплохо себя чувствуют в этом парламенте.

— Они в том числе продолжают получать зарплату. И я хочу напомнить нашим радиослушателям и о том, что у нас в Украине есть несколько десятков судей, на которых тоже были специальные процедуры через Высшую квалифкомиссию судей, через Высший совет правосудия, и эти судьи годами продолжают нести правосудие, рассматривают дела и получают зарплату, а эти уголовные дела почему-то не разрешаются. Имею надежду, что все-таки по народным депутатам мы получим громкие процессы, они будут справедливыми. И если кто-то виноват, он действительно получит по заслугам.

Дело по неуплате налогов, в чем в частности обвиняют Дейдея и Лозового, насколько перспективное? Это может стать своеобразным прецедентом, чтобы остальных народных депутатов прижать?

— Это хороший прецедент, я считаю. И действительно, если человек честный, ему нечего бояться. Если депутаты говорят, что прецедент, и другим точно так же будет, если ты человек честный, почему тебе бояться, что к тебе будут какие-то претензии. Но хочу напомнить нашим радиослушателям, что новосозданный орган о борьбе с коррупцией, НАПК, проводил полные проверки деклараций, и, соответственно, пару дней назад это, они не были утверждены на заседании, там не хватает голосов, там тоже своя политика в этом органе. Но я не исключаю, что будут новые представления от генпрокурора. И, возможно, точно так же по такой же статье – неуплата налогов. Потому что мы видим, что, в принципе, члены НАПК выступают, говорят, что находят у новых высокопосадовцев, которых они проверяли, несоответствия их деклараций и образа жизни, богатого образа жизни, роскошного образа жизни.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что генпрокурор, возможно боится, повторить судьбу Шокина, которого уволили под давлением США.

Напомним, народный депутат Александр Кодола в эфире "ГС" заявил, что лишение прогульщиков зарплаты не поможет улучшить дисциплину в Раде, единственный выход – предусмотреть лишение мандата за систематические прогулы заседаний.