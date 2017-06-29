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    Бортник: скоты во власти считают общество дураками и грабят его

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    Дональд Трамп на посту президента США занимается вопросами торговли – с Китаем, Европой и Украиной, а его украинскому коллеге Петру Порошенко это, видите ли, не к лицу, отмечает политолог Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Все действия политиков нужно считать в рабочих местах, бюджетных деньгах, построенной инфраструктуре, а не в фантиках – "совещаниях", "реформах", "законопроектах", "международных встречах", уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    Такую позицию он выразил на своей странице в Facebook.

    "Мы должны освобождаться от "дискурса для лохов", когда мне недавно оппонент в эфире телеканала говорит, что наш президент не должен заниматься экономикой, а лишь "политикой" – "Минском", "Нормадской четверкой", переписыванием Конституции по Крыму и т.д.

    "Не царское  это дело", б… Вернулся из международных  вояжей, но не привез инвестиций  или рабочих мест (контрактов) –  извиняйся и объясняй, сделал  это в третий раз – заплати  за вояж из своего кармана, а не из нашего (бюджета)", – отметил Бортник.

    "Вот Трампу не "вп…лу" торговать телятиной с Китаем, сжиженным газом с Европой или Пенсильванским угольком с Украиной, а Петру Алексеевичу, видите ли, не к лицу…", —продолжил эксперт.

    "Скоты во власти считают общество дураками, параллельно банально грабят всех – от коричневых до радужных", – написал политолог.

    Скриншот поста в Facebook

    Раньше политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко сообщала, что с начала 2017 года у украинского президента был один государственный визит – 16 мая на Мальту и 4 официальных: 23 января в Финляндию, 4 апреля в Латвию, 5 апреля в Данию и 18 апреля в Великобританию.

    "Еще 6 его визитов были рабочими (короткими, неофициальными) – дважды в Германию по Минским вопросам, снова на Мальту, в Беларусь по чернобыльским, США и Францию тоже по Минским. Плюс пара саммитов.

    Внимание вопрос: если б не "Минск" и не выручали страны бывшего СССР, какая у нас официальная легенда насчет отсутствия официальных визитов?" – написала Дьяченко.

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