Бортник: скоты во власти считают общество дураками и грабят его

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Все действия политиков нужно считать в рабочих местах, бюджетных деньгах, построенной инфраструктуре, а не в фантиках – "совещаниях", "реформах", "законопроектах", "международных встречах", уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Такую позицию он выразил на своей странице в Facebook.

"Мы должны освобождаться от "дискурса для лохов", когда мне недавно оппонент в эфире телеканала говорит, что наш президент не должен заниматься экономикой, а лишь "политикой" – "Минском", "Нормадской четверкой", переписыванием Конституции по Крыму и т.д.

"Не царское это дело", б… Вернулся из международных вояжей, но не привез инвестиций или рабочих мест (контрактов) – извиняйся и объясняй, сделал это в третий раз – заплати за вояж из своего кармана, а не из нашего (бюджета)", – отметил Бортник.

"Вот Трампу не "вп…лу" торговать телятиной с Китаем, сжиженным газом с Европой или Пенсильванским угольком с Украиной, а Петру Алексеевичу, видите ли, не к лицу…", —продолжил эксперт.

"Скоты во власти считают общество дураками, параллельно банально грабят всех – от коричневых до радужных", – написал политолог.

Скриншот поста в Facebook

Раньше политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко сообщала, что с начала 2017 года у украинского президента был один государственный визит – 16 мая на Мальту и 4 официальных: 23 января в Финляндию, 4 апреля в Латвию, 5 апреля в Данию и 18 апреля в Великобританию.

"Еще 6 его визитов были рабочими (короткими, неофициальными) – дважды в Германию по Минским вопросам, снова на Мальту, в Беларусь по чернобыльским, США и Францию тоже по Минским. Плюс пара саммитов.

Внимание вопрос: если б не "Минск" и не выручали страны бывшего СССР, какая у нас официальная легенда насчет отсутствия официальных визитов?" – написала Дьяченко.