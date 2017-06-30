Луценко показывает, что он способен посадить трех друзей - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представление на снятие депутатской неприкосновенности на Добкина уже шестое из заявленных ГПУ. Предыдущие касались народных депутатов от БПП Борислава Розенблата, от НФ Максима Полякова и Евгения Дейдея, от фракции Радикальной партии Андрея Лозового и группы "Воли Народа" Олеся Довгого.

Будет ли снята неприкосновенность с нардепов, и как это отразится на самом генпрокуроре, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Валентин Войтков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Могли в ГПУ підготувати подання на Добкіна для балансу, аби продемонструвати, що представники всіх політичних таборів мають проблеми з законом?

— Знаєте, таку ймовірність не можна виключати, але насправді це справа, на яку вніс подання генпрокурор, вона тягнеться досить давно. І сам Добкін підтверджує, що це справа ще 2008-го року. Якщо там виявили якісь певні нові факти, які дають підстави прокуратурі говорити про обґрунтовані підозри, то відповідно, це було використано для того, щоби дійсно, був таки баланс, і представники різних фракцій, депутати, фігурували у поданнях генпрокурора на зняття депутатської недоторканності.

З іншого боку, виникає питання, чи встигнуть депутати розглянути ці всі подання, тому що в регламентного комітету 20 днів на розгляд тих подань. На Добкіна подання ще не дійшло в регламентний комітет, і теоретично вони можуть не встигнути до обговорення в сесійный залі. Хочу нагадати, що 13 липня – останнє пленарне засідання, сесію закриють, відповідно, всі ці подання або частина з них перейде на осінь, це дуже далеко. Тому всяке може статися.

facebook.com/voytkovv Валентин Войтков. Архивное фото

Яке насправді підгрунтя в цих масовиподань ГПУ? Деякі експети кажуть, що це просто важіль впливу на депутатів.

— Тут декілька причин. Перша причина – це те, що в суспільстві є запит на справедливість. Після відновлення справедливості, після Майдану, Революції гідності багато хто, хто був причетний до масових вбивств, він або втік з країни, або взагалі уник відповідальності. Довіра до влади суттєво знизилася. І сьогодні ось такими діями влада в особі Юрія Луценка і взагалі БПП демонструє, що навіть сильні світу цього, тобто народні депутати можуть бути притягені до відповідальності. Це перший момент. Другий – це те, що сам Юрій Луценко має величезні політичні амбіції, йому потрібно продемонструвати свою ефективність роботи на цій посаді і довести, що він здатен, як то кажуть, посади трьох друзів, що він здатен розслідувати справи не лише щодо якихось регіональних керівників, але і щодо народних депутатів. Це третя причина. Четверта — самі народні депутати, коли заповнювали електронні декларації, дали привід для того, щоб вносити подання, зокрема щодо справ про ухиляння від сплати податків. І ГПУ, коли виносить такі подання, вона хоче частково десь перехопити ініціативу від НАБУ, і взяти під контроль всі ці питання, пов’язані із перевіркою електронних декларацій, продемонструвати, що вони є більш ефективними. Тобто тут ще є така певна конкуренція між ГПУ та НАБУ. Це такий комплекс факторів, який стимулює активність генпрокурора і всієї прокуратури. І єдине виникає питання дійсно, чи будуть ці справи доведені до логічного завершення. Тобто чи буде знята депутатська недоторканність? Якщо ні, то, звісно, генпрокурор може перенести відповідальність на парламент і сказати, що це все депутати, кругова порука діє. Якщо буде знято, то тоді вже буде більше питання до ГПУ, чи вдасться їм ці справи довести до логічного завершення і внести їх на розгляд суду.

Юрій Луценко нещодавно пообіцяв ще більше подань на осінь. Однак те саме він обіцяв і рівно рік тому назад. До осені всі забудуть і можна буде не доводити ці справи до кінця, а подавати нові подання?

— Справедливості заради потрібно сказати, що Луценко тільки рік працює, тому, можливо, йому потрібен був час на те, щоб ці справи розслідувати. Ви знаєте, подань може бути дуже багато, тому що багато хто став народними депутатами для того, щоби отримати депутатську недоторканність. І в багатьох є своя власна передісторія. Думаю, що якщо добре покопатися, то до багатьох можуть великі питання виникнути. Подання – це лише один з процесуальних кроків, тобто знімається недоторканність – це ще не означає, що депутат винен, просто він стає на рівні з іншими громадянами і можуть проводитися слідчі дії щодо нього. Тому подань може бути багато, але головне, щоби генпрокурор сам загнав себе в глухий кут, і щоби з цих шести, а потім, можливо, і більше подань жодне не було доведено до суду, і ніхто не був притягнений до відповідальності. Тоді просто виникне багато питань: а що було за цими поданнями? Чи це інструментом політичної боротьби, або просто спосіб бути в інформаційному полі? Постійно інтерес до своєї персони стимулювати, чи це справді це була робота, пов’язана з розслідуванням кримінальних справ.

Чи не призведе така активність Юрія Луценка до того, що негативні настрої серед депутатів будуть наростати і це призведе до збору підписів за його відставку?

— Більше любити його точно не будуть. Ми бачимо, що подання на різні, депутатів з різних депутатських фракцій і груп, і зараз там дуже сильно загострилися стосунки між Юрієм Луценко і Олегом Ляшком, і взагалі Радикальною партією, тому дійсно, його діяльність може призвести до того, що багато хто з депутатів захоче поквитатися. І не виключено, що будуть певні документи щодо зняття Юрія Луценка з займаної посади. Тобто великих бонусів серед депутатів він точно не заробить.

Ця дискусія може спричинити пришвидшення розгляду питання щодо зняття недоторканності з нардепів?

— Ми впевнено наближаємося до чергової парламентської кампанії, і очевидно, що напередодні виборів ця темі буде звучати дедалі гучніше. Але чи проголосують депутати? Можуть, ви знаєте. Тому що можна проголосувати за обмеження чи зняття депутатської недоторканності, розуміючи, що ти або не проходиш в наступний парламент, або не будеш балотуватися і залишиш цей спадок ВР IX скликання. Тому з кожним місяцем, і в наступному році ця темі буде однією з таких важливих. Шанси зняти депутатську недоторканність в кінці каденції парламенту набагато вищі, ніж на його початку.

Чим ближче до виборів, тим більше шансів?

— Тим більше шансів, що депутатську недоторканність можуть розглядати, і можуть або обмежити, або зняти. Тема мегапопулярна серед населення. Знову ж таки, повертаючись до першої тези, дуже багато людей, в багатьох людей запит на те, щоби відновлена була певна справедливість, і була рівність перед законом, чого насправді сьогодні так і немає. Ми бачимо серед низки останніх резонансних справ, що все одно ця кастова належність дозволяє перебувати по-за межами судової системи, на жаль, в багатьох випадках.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что генпрокурор, возможно боится, повторить судьбу Шокина, которого уволили под давлением США.

Также правозащитник Сергей Ярошенко не исключил в эфире "ГС", что генпрокурор вскоре внесет новые представления о лишении народных депутатов неприкосновенности. По словам эксперта, вероятно, они будут касаться неуплаты налогов.