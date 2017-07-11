Рада сняла неприкосновенность с Довгого

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с представителя группы "Воля народа" Олеся Довгого. "За" проголосовал 251 народный депутат.

В июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета.

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Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.