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    Рада сняла неприкосновенность с Довгого

    Тема:

    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (79)

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    Рада сняла депутатскую неприкосновенность с представителя группы "Воля народа" Олеся Довгого. "За" проголосовал 251 народный депутат.
    Олесь Довгий
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с представителя группы "Воля народа" Олеся Довгого. "За" проголосовал 251 народный депутат.

    В июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета.

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    Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

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