Довгий неприкосновенен: депутаты себе подобных не сдают – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Регламентный комитет ВР решил не снимать неприкосновенность с Олеся Довгого. Объяснили так же, как и с его предшественником Евгением Дейдеем, мол, не хватает доказательств вины.

В свою очередь, Олесь Довгий заявил, что он сам хочет в суде доказать свою невиновность.

Перспективы этого и других представлений Генпрокуратуры в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Facebook Андрея Миселюка Андрей Миселюк

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи очікуваним, на вашу думку, став результат сьогоднішнього засідання регламентного комітету?

– Так, оскільки у депутатів в цілому присутній основний інстинкт не здавати собі подібних у відповідні претензії правоохоронних структур, а у регламентному комітеті особливо, оскільки там вони завжди вдало розігрують комбінацію, що прокуратура наполягає, ось є таке депутатське братство.

Читайте также: Кравченко: сыворотки от ботулизма на всех не хватит

Тобто у них є свій кодекс, своє уявлення про те, як мають відбуватись ці ж самі процеси розгляду, наприклад, цих претензій, і ми бачили це два дні, коли розглядались претензії спочатку щодо Дейдея, сьогодні щодо Олеся Довгого і, в принципі, регламентний комітет завжди на боці тих, проти кого такі звинувачення висувають.

В той же час висловився керівник комітету пан Пинзеник, що це спікер повинен примати рішення про те, чи виносити це представлення Генпрокуратури в зал чи ні, але свою позицію комітет вже висловив.

Тому виникає думка стосовно того, чи не нагадує це спектакль, зокрема, і вчорашні висловлювання, перепалка Пинзеника та Луценка?

– Завжди треба мати на увазі, що у Луценка дуже великий досвід перебування саме у ВР.

Він досконало знає і позиції депутатів, і внутрішні течії, і, в принципі, у кого, які уявлення щодо цього процесу, які слабкі місця є та сильні і він, звичайно, досить нормально і ґрунтовно без відповідної юридичної освіти, прокурорської підготувався.

Проте, звичайно, елементи такого спектаклю, погоджусь, там мало місце, оскільки ролі були завчасно розподілені, тобто генпрокурор, оскільки він змушений був захищати висунуті звинувачення і претензії, то він, звичайно, ігнорував ті моменти, які вказували на противоречивість, недостатню доказову базу щодо деяких, і стояв на своєму.

Депутати постійно захищали своє корпоративне братерство, казали, що прокуратура не має привілегії вказувати комітету, як вирішувати ті чи інші питання, тобто елементи такого завчасного розподілення ролей були, але щодо інших подань, то, звичайно, така ситуація буде продовжуватись і надалі.

Я маю на увазі розподіл цих ролей, певна така постановочність. А що стосується рішень, то, звичайно, треба дочекатись. Все ж таки депутати – люди вільні, вони можуть погодитись на якісь претензії прокуратури.

Олесь Довгий сам попросив зняти з нього недоторканність. Чому його прохання не задовольнили?

– Пан Довгий дуже відомий, скажімо так, актор, якщо ви звертали увагу, як він сьогодні виступав після звинувачень, які оприлюднив генпрокурор, тобто він відчував себе як господар становища, він говорив із гумором і відпускав навіть такі репліки, що він кається за те, що він голосував за призначення генпрокурором Луценка.

Тобто це було таке шоу, і ось елементом цього шоу, який пропонував цей пан шоумен, щоб з нього зняли недоторканність, і він готовий в суді доводити. Тобто це не ноу-хау саме Олеся Довгого, депутати час від часу про це кажуть, що вони готові доводити свою невинуватість, але, звичайно, заяви не пишуть про складання повноважень, тобто якщо вже доводиться, то зовсім інша історія.

Чи будуть депутати голосувати за зняття недоторканності з Довгого?

– Ні, звичайно, ні, тому що це основний інстинкт, з чого з вами почали розмову. Він є надбанням всіх депутатів, і там така корпоративна єдність щодо цього.

Вони виходять з того, що завтра на місці Довгого може виявитись будь-хто з них, і тому, звичайно, з колег вони без дуже вагомих причин недоторканність не знімають, а якщо знімають, то тоді, коли хтось із їх колег, наприклад, пан Онищенко вже себе забезпечив, коли він залишив територію країни тощо. Тобто це теж такі постановочні дії, які відбуваються, і тут все-таки не треба драматизувати ситуацію.

Все ж таки тут є певні канони, певні лінії, які постійно, час від часу, відтворюються, і надалі буде продовжуватись приблизно те ж саме.

У цьому списку є хтось, хто може стати розмінною монетою, проти кого регламентний комітет виступить?

– Якщо оцінювати ситуацію з точки зору більш такого негативу, дійсно, хто б міг стати цапом-відбувайлом або розмінною монетою, то сьогоднішній персонаж Олесь Довгий виглядав саме таким, оскільки він був у "молодій команді" такого собі популярного мера Черновецького, у нього дуже багато, за ним дуже багато таких справ, тільки частина справ, де він фігурує чи, можливо, фігурував, сьогодні була оголошена генпрокурором, тобто якщо там піднімати всі ці питання щодо земельних махінацій, тощо, які були за часів Черновецького, до яких міг мати стосунки Олег Довгий, там перелік був би дуже довгий.

Але, ми бачимо, навіть його сьогодні комітет регламентний фактично убезпечив.

Імідж прокуратури постраждав?

– Прокурори – і пан Луценко, і пан Холодницький показують, що вони мають робити.

Тут правило: роби те, що маєш, а там далі будь, що буде. Тобто вони як керівники правоохоронних структур досить ґрунтовно, я маю на увазі, зокрема, пана Луценка, він сьогодні виступав, досить ґрунтовно підготувався і, в принципі, вивчив сутність справи, відстоював свої позиції, але депутати вирішили інакше.

Власне кажучи, він просто у публічному просторі знову ж таки показався як людина, яка стоїть на чолі дуже вагомої правоохоронної структури, виконує завдання і працює. Якщо депутати вирішили інакше, це їх право і, в принципі, ВР має вирішити остаточно долю цього питання. Тобто ніяких, я думаю, іміджевих втрат у Луценка немає.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.