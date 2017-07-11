На вопросы по неприкосновенности депутатам дали время до осени - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Возле Верховной Рады активисты 11 и 13 июля намерены провести акции протеста с требованием как можно скорее снять неприкосновенность и привлечь к ответственности народных депутатов, которых правоохранители подозревают в совершении преступлений. Об этом сообщил руководитель антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев.

Подробнее о событиях возле Рады, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Насправді під парламентом мітинг розпочався. Один з ініціаторів цієї акції протесту за скасування депутатського імунітету Мустафа Найєм прийшов на 10:00, хоча акція почалася о 9:30. Можливо, і організатори, і медіа очікували, що людей буде трохи більше. Площа Конституції перед ВР заповнена, можливо, на п'яту частину, можливо, навіть на шосту частину. Більшість із протестувальників зосереджені біля паркану, що пролягає вздовж проїжджої частини вулиці Грушевського. Збоку враження, що сьогодні мітингарів не більше, аніж 250 можливо, 300 осіб.

Слід сказати, що поліція при підході до ВР нікого не перевіряє, будь-якого огляду рюкзаків чи сумок не проводить. Тим не менше чути, що керівництво дає патрульній поліції доволі жорсткі вказівки стежити за особами, які підходять у бік проведення масової акції.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов

Хто прийшов на акцію? Це в першу чергу партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, його самого тут немає. Є Давид Сакварелідзе. Окрім того, є доволі багато партійних стягів об'єднання "Самопоміч". Про свою підтримку цієї акції і про вимогу скасувати депутатську недоторканність заявив також Ігор Мазур-Тополя, представник політичної партії УНА-УНСО. Віктор Чумак також сказав про те, що партія "Хвиля" приєднується до усіх вимог щодо скасування депутатської недоторканності.

Сьогоднішня акція, як заявили Юрій Деревянко, Віктор Чумак, а також Світлана Заліщук, під стінами ВР є попереджувальною. Головна акція, як розраховують народні депутати України, заявлена на четвер, на 9:30. Світлана Заліщук закликала розповідати про четвергову акцію усім сусідам, знайомим, і виходити на протест до ВР у четвер.

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Сьогодні ВР повинна лише розглянути, чи може вона приступити до розгляду питання про позбавлення шістьох народних депутатів недоторканності. Одразу троє народних депутатів України, які виступали на мітингу, зробили прогноз, що ВР сьогодні за це питання братися не буде. Юрій Деревянко додав, що, оскільки у парламенту є намір це питання розглядати у четвер, то є великі шанси, що воно може бути провалене, шість парламентарів не буде позбавлено депутатського імунітету. Тому що, як заявив нардеп, згідно з регламентом, це крайній термін для того, аби парламент розглядав питання про позбавлення депутатського імунітету.

Зі слів Світлани Заліщук, в четвер на площі Конституції народні депутати України та представники політичних сил планують поставити великий екран, хочуть провести пряму трансляцію із сесійної зали. Крім того, як заявила Світлана Заліщук, є ініціатива зафіксувати голосування кожного народного депутата, щоб Україна знала, як кожен з парламентарів голосуватиме щодо позбавлення депутатського імунітету.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов

Ігор Мазур-Тополя сказав, якщо ВР демократичним способом не позбавить усіх народних обранців депутатської недоторканності зараз, демократичним способом, то вже восени український народ недемократичним способом може позбавити ВР цієї депутатської недоторканності.

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Протестувальники, які зібралися тут, на площі Конституції, зробили коридор для того, аби зустрічати парламентарів, аби переконувати їх голосувати за позбавлення депутатської недоторканності шістьох парламентарів зокрема і нардепів в цілому. Але за цей час я бачив лише двох народних депутатів України, які пройшли повз цю колону. Більшість, очевидно, користується підземним переходом".

Ранее политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгогопо обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда поддерживает тех, против кого такие обвинения выдвигают.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.