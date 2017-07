Отмена неприкосновенности: мерзавцы борются с негодяями – Золотарев

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Регламентный комитет Верховной Рады вынес решение по представлению генерального прокурора Юрия Луценко о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Андрея Лозового, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму почти два миллиона гривен.

Комитет признал данное представление законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным.

Почему регламентный комитет отказался поддержать представление ГПУ, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политический эксперт Андрей Золотарев.

Складывается такое впечатление, что все решения регламентного комитета по Дейдею, Довгому и Лозовому писали под копирку. О чем это свидетельствует?

— О круговой поруке депутатов. Помните, как в песне поется: "круговая порука мажет, как копоть". Депутаты своих не сдают. Мы видим потрясающую солидарность различных фракций, которые единым фронтом выступили против ГПУ.

Это как раз является наглядным свидетельством того, что депутаты — это отдельное такое сословие, где идеологические различия являются второстепенными перед кастовой солидарностью.

Нет ли в этом какого-то желания дискредитировать ГПУ, противостоять ей и даже персонально Юрию Луценко?

— Честно говоря, надо сделать комплимент Луценко, он выглядел моментами куда убедительнее, нежели тот же Холодницкий, чье присутствие, скажем так, и роль в этих заседаниях регламентного комитета вызывали вопросы, на своем ли месте этот человек.

Поэтому тут, безусловно, личностный момент присутствует, мы помним понедельник, первое заседание, когда в лицо генпрокурору бросили, попросили не заниматься политическим блудом — Дейдей грубее сказал.

Понимаете, тут момент в другом: идет эта тотальная дискредитация как ГПУ, так и депутатского корпуса, парламента как такового. Что увидели граждане Украины в этом всем? Борьбу мерзавцев с негодяями. Вот что остается в сухом остатке.

Для чего это делается? Вопрос открытый. Явно многоходовка, причем это далеко не на завершающей стадии. Я думаю, что после такого громкого провала, посмотрим, еще ж Поляков, Розенблат, Добкин — на ком-то должны будут отыграться, но все равно по сумме — разгромное поражение, после которого впору разве что в отставку подавать.

Свойственно ли регламентному комитету делать определенные юридически-правовые заключения о немотивированности, недостаточности доказательной базы и т.д.?

— Безусловно, они вышли за те рамки… по сути, мы увидели подобие судебного процесса. Но депутаты же не судьи, и в данном случае регламентный комитет вышел за свои рамки.

Могут отыграться на Добкине?

— Независимо от правовой составляющей дела. Там тоже речь идет о кооперативе, мы знаем, что и у Довгого речь шла о кооперативной деятельности. Надо отдать должное Довгому, он защищался достаточно эффектно и эффективно, в отличие от процесса с делом Лозового, который явно сглупил и переиграл.

А на Добкине как раз могут отыграться, как раз в силу соображений и политической целесообразности и того, что Добкин является удобной мишенью. Так легли карты.

Наносит ли такая ситуация удар по имиджу ВРУ? Депутаты выступают, как кажется, шаг за шагом против коррупционеров в своих рядах, а на деле получается другое… Что скажет общество?

— Одной рукой борются с коррупцией, другой — эту коррупцию покрывают. Совершенно очевидно, что это добивает уровень доверия к парламенту, что называется, до днища.

И с какой целью? Я думаю, очевидно, на следующей неделе мы увидим нарастание в информационном поле Украины темы отмены депутатской неприкосновенности как таковой.

Но последний вопрос, это, как говорят в кругах определенных, власть спихивает электорату откровенный фуфел. То есть ложную цель, обманку. Поскольку от того, есть ли депутатская неприкосновенность у господина Довгого, не зависит размер пенсии у пенсионеров, а от того, лишат ли иммунитета Дейдея, не решается вопрос, будет ли мир на востоке страны.

Юрий Луценко утверждает, что комитет своими действиями все же не заблокировал его инициативы о снятии неприкосновенности, а предоставил возможность внести в ВРУ представление на снятие неприкосновенности с депутатов. То есть каким-то образом регламентный комитет перевел ответственность на Парубия?

— Решение по Лозовому, который, собственно, поделился ответственностью со спикером парламента, предоставив Парубию возможность решать дальнейшую судьбу Лозового, но это классический вариант. Не хочется им выглядеть крайними в этой ситуации.

Там неглупые люди, они прекрасно понимают, что в этой ситуации о них думают люди, и им от этого весьма неуютно, и они ищут с кем бы поделиться.

Что касается Юрия Луценко, такое впечатление, что для него цель — ничто, а процесс — все. И этот процесс будет продолжаться. Будут, очевидно, новые представления, будут новые заявления… Show must go on (Шоу должно продолжаться — Ред).

Насколько велика вероятность того, что Парубий внесет эти представления на рассмотрение ВРУ? И каким тогда будет голосование депутатов?

— Ясно, что внесение такого рода представлений, которые как бы таким пакетом накануне значимых, судьбоносных для страны голосований, по той же пенсионной, медицинской реформе, является инструментом принуждения депутатов к примерному политическому поведению.

Но здесь, опять же, как поведет себя спикер? Я буду очень удивлен, если Парубий даст позитивное решение. Или он не будет торопиться… Это крайне неприятное решение, которое может усложнить отношения с фракцией РПЛ.

Хотя, по моему личному мнению, скорее, этим представлением на Лозового сбивают аппетиты радикалов. Уменьшают планку их требований, чтобы хотелки не выходили за рамки разумного. По большому счету, правой руке Ляшко тюрьма не грозит.

Успеют ли парламентарии рассмотреть эти представления до летних каникул?

— Зная настроения депутатов, постараются это дело притормозить. Тут просто законы жанра таковы, что никто не будет с этим спешить. Поэтому, я думаю, что вопрос затянется.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.