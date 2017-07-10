Парубий назвал день, когда ВР займется снятием неприкосновенности с депутатов

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с народных депутатов, которые поступили в Раду, будут рассматриваться, начиная с 11 июля. Об этом он сказал на согласительном совете.

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"Регламентный комитет на прошлой неделе рассмотрел ряд представлений Генерального прокурора относительно народных депутатов Украины. Согласно ч.1 ст. 221 Регламента Верховной Рады Украины, представления рассматриваются и голосуются на пленарном заседании Верховной Рады в определенный ею день, но не позднее семи дней после решения Комитета. Хочу снять интригу, которая продолжалась всю неделю, и сообщить, что все представления, которые поступили от Генерального прокурора Украины, будут рассмотрены в сессионном зале. Завтра – седьмой день от первых представлений. Поэтому во вторник по закону мы должны начать рассмотрение вопросов снятия депутатской неприкосновенности", – рассказал Парубий.

Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко. Представление на еще одного народного депутата может быть внесено на рассмотрение регламентного комитета ВР на следующей неделе.