Шесть холостых выстрелов генпрокурора Луценко

Роман Степняк

Это похоже на спектакль с далеко идущими последствиями. Генеральная прокуратура Украины внесла в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности с шести народных депутатов, представляющих различные фракции. На прокурорском карандаше оказались Евгений Дейдей и Максим Поляков из "Народного фронта", независимый Олесь Довгий, представляющий депутатскую группу "Воля народа", Борислав Розенблат из пропрезидентского "Блока Петра Порошенко", Михаил Добкин из "Оппозиционного блока" член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовый.

Комментируя это решение, руководитель ведомства Юрий Луценко подчеркнул, что у правоохранителей собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного следствия. "Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами. И с моей точки зрения, ни в комитете, ни в Верховной раде не должен состояться суд. Должна пройти просто проверка — есть доказательства вероятного создания уголовных правонарушений? Да, они есть. Достаточны ли, будет определять только суд", — отметил Луценко.

Обогащение – не порок

Начиная с понедельника, Регламентный комитет парламента приступил к процедуре. Первым на повестке дня стояло дело Дейдея. В Национальном антикоррупционном бюро Украины обнародовали схему незаконного обогащения нардепа, а также аудиозаписи некоторых телефонных разговоров. "Вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. Лишение иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея — уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного преступления", — отметили в Бюро.

Также в НАБУ показали схему, которая наглядно объясняет факты незаконного обогащения народного избранника. Расследование по факту незаконного обогащения Евгения Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе досудебного расследования на основании анализа электронных деклараций народного избранника, было установлено, что Евгений Дейдей в 2015-2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Генеральная прокуратура Украины Назар Холодницкий и Юрий Луценко

Рассмотрев документы, регламентный комитет отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности Евгения Дейдея. Такое решение огласил на заседании и.о. председателя комитета Павел Пинзеник после того, как большинство его членов проголосовали против. Он пояснил, что комитет признал представление Генеральной прокуратуры необоснованным. Этот вывод будет направлен в Верховную Раду.

"Золотые яйца"

Вслед за Евгением Дейдеем очередь подошла к Олесю Довгому. Ему вменялось злоупотребление служебным положением десятилетней давности. В 2006–2011 годах был секретарем Киевсовета. В 2007 году совет принял решение о сокращении площади заказника "Жуков остров" с 1630 га до 196 га. В результате землю, которая потеряла природно-заповедный статус, отдали под застройку. Черновецкий, мэр Киева с 2006-го по 2012 год, вместе со своей семьей несколько лет живет в Грузии.

Если на защиту Евгения встали горой товарищи по партии, то Олесь доказал, что и сам горазд за себя постоять. Он заявил, что попытка лишить его неприкосновенности связана с личной неприязнью со стороны генерального прокурора Юрия Луценко. Разговор на комитете принял гротескный оттенок, который задал Довгий: "Что касается наших давних отношений с Юрием Витальевичем: думаю, за ними наблюдала вся страна и понимает, что есть личный контекст, – сказал Довгий. – Личное, что имеет Юрий Витальевич по отношению ко мне, думаю, ближе лежит к его отношениям с Леонидом Черновецким. На всем известном заседании СНБО произошла драка – и он поступил, как говорится… Все видели, как Черновецкий дал с ноги Луценко по яйцам. Все это видели и все это знают, и Луценко прямо говорит: "Эти яйца золотые".

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Фраза о "золотых яйцах" в персональном деле Олеся Довгого оказалась ключевой, Регламентный комитет не нашел оснований для снятия с него неприкосновенности. Присутствовавший на заседании Генеральный прокурор покинул помещение с высоко поднятой головой и заявил журналистам, что прокуратура и в дальнейшем будет настаивать на своем.

Студент и мощи

Третьим претендентом на снятие неприкосновенности стал Андрей Лозовый. Прокуратура подозревает активного члена Радикальной партии в неожиданно быстром обогащении после Майдана. В частности, депутат задекларировал коллекцию из 72 старинных икон, коллекцию холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века, 5 часов разных марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века.

Происхождение этих богатств попытался объяснить коллега по партии Лозового Игорь Мосийчук. Оказывается, вчерашний бедный студент получил несметное наследство и претензий к нему никаких быть не может. Другой соратник депутата Олег Куприенко заявил, что "Лозовой мог покупать картины в 2007 году, к 2017 году их ценность возросла, почему он совершил преступление?".

В последний момент прокуратура тоже смягчила свои претензии к народному депутату, генеральный прокурор Луценко, в свою очередь, заявил, что уголовное дело против Лозового закроют, если он уплатит 1,8 млн гривен налогов. Вполне закономерно, что при таком раскладе Регламентный комитет вопрос с Лозовым спустил на тормозах и не рекомендовал снимать с него неприкосновенность.

Надо полагать, что на комитете точно так же поступят и с остальными фигурантами прокурорского представления.

Партийный эгоизм

Юрий Луценко, в частности, отметил "партийный эгоизм" при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности нардепов. "Мне не известно о договоренности. Но я чувствую, что при рассмотрении этого вопроса присутствуют партийный и межфракционный эгоизм. Свидетелями этого вы есть на заседании соответствующего регламентного комитета. Депутаты, несмотря на факты, пытаются защищать своих фракционных коллег или даже бизнес-партнеров", — сказал генеральный прокурор.

Лукавит хозяин офиса на Резницкой. Эгоизм, даже партийный, здесь ни при чем. Рада крайне редко сдавала своих, какие бы улики не предъявлялись. Единичные и редкие случаи лишь подтверждают это правило. Избранная шестерка не принадлежит к элите депутатского корпуса. Скорее всего, они играли роль парламентских шутов, которым позволено было веселить публику, снимать политическое напряжение в критических ситуациях.

На Банковой замахнулись на всю Раду. Конфликт назревал давно, парламент не в состоянии принимать необходимые законы, прежде всего касающиеся требований МВФ и Нормандской четверки. Пока удавалось выпрашивать кредиты и оттягивать реализацию Минских соглашений, на Банковой снисходительно и свысока посматривали на проделки депутатского корпуса. Но время поджимает, счета предъявляет Париж и Берлин, да и Вашингтон уже не тот.

Президент вынужден рисковать и согласиться с досрочными парламентскими выборами. Нынешний состав Верховной Рады, на добрую половину собранный из весьма случайных и неподготовленных к такой работе людей, на самороспуск не согласится. Чтобы ослабить позиции депутатского корпуса, нужно подчеркнуть, что парламент не способен на самоочищение. А слабым парламентом гораздо проще управлять, да и добиться его роспуска не составит труда…