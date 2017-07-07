Луценко: "поезд неприкосновенности" ушел

Луценко заявил, что в Украине было создано новое качество политики, касты неприкасаемых больше не будет и все украинцы должны отвечать перед законом.

"Перед парламентом станет выбор: публично заявить, что они против "охоты" на депутатов, или мы все-таки сломаем эту старую систему неприкасаемых каст и перейдем на новую систему, где нардеп является, в первую очередь, слугой избирателя, а не господином вне закона. Страх взлома системы царит и в комитете. Я не говорю, что люди плохие, они просто не могут понять, что время поменялось, поезд неприкосновенности ушел, этого больше не будет", – сказал генпрокурор.

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Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.