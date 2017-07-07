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    Луценко: "поезд неприкосновенности" ушел

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    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (52)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, в стране происходит что-то новое, на задний план отошли понятия партий коалиции-оппозиции, отдельных политических деятелей, групп.
    Канал Roman Romaniuk на youtube

    Луценко заявил, что в Украине было создано новое качество политики, касты неприкасаемых больше не будет и все украинцы должны отвечать перед законом.

    "Перед парламентом станет выбор: публично заявить, что они против "охоты" на депутатов, или мы все-таки сломаем эту старую систему неприкасаемых каст и перейдем на новую систему, где нардеп является, в первую очередь, слугой избирателя, а не господином вне закона. Страх взлома системы царит и в комитете. Я не говорю, что люди плохие, они просто не могут понять, что время поменялось, поезд неприкосновенности ушел, этого больше не будет", – сказал генпрокурор.

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    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

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