"Вы покрываете коррупцию!" Луценко со скандалом покинул комитет Рады

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поругался с членами регламентного комитета Верховной Рады, после чего покинул его заседание.

Это произошло после того, как члены комитета начали перебивать Луценко, когда тот отвечал на вопросы, не давая ему возможности закончить фразу, сообщает УНИАН.

На такие действия депутатов Луценко начал выкрикивать: "Вы необъективно относитесь здесь, в комитете… Вы боитесь, чтобы люди увидели коррупцию, вы все здесь покрываете коррупцию… Принимайте решение, в конце концов, не занимайтесь самоубийством Верховной Рады!".

В заседании комитета объявлен перерыв, после которого Луценко вернулся на заседание. Также вернулся руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В четверг регламентный комитет ВР рассматривает представление генпрокурора на снятие неприкосновенности с депутата Максима Полякова. Поляков стал уже четвертым нардепом, представление на которого комитет рассматривает на текущей неделе.

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Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на еще одного представителя "Народного фронта" — Евгения Дейдея, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех тех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

В пятницу, 7 июля, комитет рассмотрит представление ГПУ относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").