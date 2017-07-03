Комитет ВР не позволил привлечь нардепа Дейдея к уголовной ответственности

УНИАН

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады Украины в понедельник заблокировал представление прокуратуры по нардепу Евгению Дейдею ("Народный фронт"), которая просила разрешить привлечь его к уголовной ответственности, сообщает издание LB.ua.

По версии следствия, Дейдей с супругой задекларировали фиктивный заем на 3,5 млн гривен, чтобы прикрыть несоответствие доходов и расходов.

"Имея полтора миллиона, семейство покупает (квартиру и два автомобиля — ред.) на 6,4 млн гривен. Для того, чтобы пояснить это в своей электронной декларации, господин Евгений указывает, что его жена берет заем у господина (Игоря) Линчевского в октябре 2015 года. Как выходит из расследования Национального антикоррупционного бюро, Линчевский не знал его жену, через посредников пытается сформулировать, что же нужно сказать в НАБУ, а потом в НАБУ прямо говорит, что он деньги взял из тумбочки и деньги передал Евгению Дейдею. Мы видим, что так называемый кредит имеет большую вероятность быть фиктивным. Это еще нужно установить следствию. Но в настоящий момент есть все признаки того, что это именно так", — заявил депутатам генпрокурор Юрий Луценко.

Он объяснил, что фиктивность займа подтверждает прослушка Линчевского и его допрос в Национальном антикоррупционном бюро. По словам Луценко, к настоящему времени следствие сделало все возможное без снятия неприкосновенности с Дейдея.

Однако депутаты решили, что обвинения прокуратуры недостаточно мотивированы, и отклонили представление. Формально депутаты не приняли негативного решения, а просто вернули представление в прокуратуру как необоснованное, отмечает издание.

"Есть три опции, которые мог принять комитет: поддержать представление, не поддержать представление и вернуть представление. Два первых позволяли рассмотрение на усмотрение Рады. Даже непринятие решения — четвертая опция — тоже позволяло через голову Верховной Рады внести это представление, как было с Онищенко. Но возвращение материалов делает невозможным рассмотрение на сессии Верховной Рады", — рассказал журналистам Луценко. Генпрокурор считает, что таким образом регламентный комитет покрывает Дейдея.