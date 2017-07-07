Депутаты и неприкосновенность. На кону карьера Луценко - эксперт

скриншот видео

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

Уже четыре представления ГПУ нардепы признали недостаточно обоснованными. Однако регламентный комитет рассмотрел представление на Борислава Розенблата и одобрил его задержание и арест.

Историю со снятием неприкосновенности с депутатов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт, директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ця попередня четвірка рішень, про що вона свідчить? Це своєрідний меседж від нардепів до правоохоронців, що вони недоторкані і нічого з цим не поробиш?

— Це на поверхні, але з іншого боку, скажіть, будь-ласка, хтось з наших слухачів очікував, що депутати почнуть здавати один одного? Думаю, це стало би прецедентом і кожен з депутатів в цьому списку: Євген Дейдей, Борислав Розенблат, Максим Поляков, Андрій Лозовий, Олесь Довгий — через кому бачать і себе. Тому вони не можуть створити цей прецедент, оскільки як ми побачили в електронних деклараціях, там можна саджати через одного, або в алфавітному порядку.

Раніше ж знімали недоторканість з депутатів, і регламентний комітет так не пручався. Питання в масовості?

— Ми зараз говоримо з вами про зовнішню сторону. Я думаю, що треба знімати і розглядати тоді, коли виникає питання щодо кримінального злочину, тобто за цими регламентними комітетами ми не обговорюємо, за що власне там намагаються зняти недоторканість. Знімали, до речі, тоді регламентний комітет, коли так само відбувалася ситуація з Олександром Онищенком, або ситуація з Сергієм Клюєвим. Вони підміняють собою судову систему. Виявляється, що в Україні мало створити НАЗК, НАБУ, САП. Все це може звести нанівець звичайний регламентний комітет, в якому представлені ті фракції, які зрозуміло що не будуть здавати своїх і не будуть дозволяти чужим також здавати своїх. Тому регламентний комітет підміняв собою слідчі органи, суд, і тоді повертали подання, наприклад, Сергія Клюєва. А коли були неспростовні вже докази, то вони побачили, що Клюєву не відвертітися і дали йому зелений коридор на те, що б він виїхав до Москви. Вони фактично мають можливості тиснути на суд, як це відбувалося, наприклад, з Миколою Мартиненком, тиснути на правоохоронні органи, підміняти докази, як ми бачили, коли відмовилися від своїх показань в питанні щодо Довгого. Ми бачимо багато різних речей, тому що регламентний комітет переймає на себе фактично функції судової системи. Я думаю, це неправильно, це незаконно, і такої недоторканості, якою користуються наші нардепи, немає ніде в цивілізованому світі. Тому виходить, що закон один для всіх, але цей закон більш рівний для нардепів. Але з іншого боку, камінь в город треба кинути і ГПУ, тому що наприклад де кримінальні справи проти тих людей, які не користувалися недоторканістю? Де кримінальні справи проти державної служби зайнятості керівника Ярослава Кашуби? Де кримінальні справи проти заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина? Де кримінальні справи проти суддів і прокурорів?

Чи є якісь думки у зарубіжних партнерів з цього приводу?

— Наприклад, зараз і Рекс Тіллерсон, і Борис Джонсон, вони критикують Україну вже на зовнішньому ринку. Вони кажуть, те що нащо нам воювати, боротися за тіло України, якщо душа її прогнила і вона повністю тотально корумпована. Я на відміну від багатьох експертів не здивований такою ситуацією. Мало того, я вважаю її позитивною, тому що коли система тотально корумпована, коли прокурори, судді, депутати, міністри одним миром мазані і всі вони, майже всі, тотально корумповані, то сварка всередині тотально корумпованої системи, вона є позитивною. Це як поводитися з бандою — треба пересварити бандитів між собою. Це система в даному випадку проявляє для всього суспільства слабкі ланки нашого законодавства. Ми обов'язково будемо тиснути, бо вони з себе недоторканість не знімуть, як би вони її не обіцяли. До речі, той самий Юрій Луценко був керівником фракції і закон один для всіх, знімемо депутатську недоторканість, а потім як керівник фракції БПП забув про свої, прописані, до речі, в коаліційній угоді, обіцянки. Тому ми будемо грати з ними в квача. Незабаром, під ВРУ, і будемо знімати з них недоторканість, власне, таким же прямим тиском. Тому в даному випадку це позитивні речі, оскільки ось ця метафора, що молоде вино не можна вливати в старі міхи, а стару одежу не можна латати новою заплаткою, що сказано в Новому Заповіті, воно безпосередньо стосується цієї ситуації. Ми зараз бачимо, як тотально корумпована система добігає свого кінця, і завдання цієї влади, і прокурорів, і депутатів, принаймні гідно її поховати.

Ніколи комітет не демонстрував такої одностайності.

— Вони покладають відповідальність і на Андрія Парубія. Вони зробили цирк, влаштували судилище над прокурором і людина, яка сама є шоуменом і політичним ритором та трибуном, яким є Луценко, якого, до речі, без юридичної освіти зробили генпрокурором, тому що це було політичне його завдання і політичні амбіції, ми прекрасно розуміємо, що зараз стоїть і які дивіденди отримує в тому числі Луценко з цього цирку. Але зараз, повертаючись до регламентного комітету, вони не могли здавати, оскільки треба подивитися на склад регламентного комітету. І подивіться на те, що подавали з різних депутатських фракцій і зрозуміло, що представники цих фракцій не будуть здавати своїх, а представники інших фракцій, зрозуміло що бачать там вже також, скажімо, своїх представників. І того що зараз там нема представників «Опоблоку», хіба вони зробили справи по Вадиму Новінському, або вони не будуть думати про Євгена Бакуліна, або про Юрія Бойка? Зрозуміло, що ворон ворону око не виклює. І там, де вони нібито є членами якихось там різних політичних партій і фракцій, ми побачили по електронним деклараціям, що нічим вони не відрізняються, тільки хіба що тим, що одні накрали під час клептоманської влади Віктора Януковича, а інші вже встигли відновити свої баланси за три роки цієї каденції. Тому я думаю, що нічого дивного не відбувається, від того що там представники різних фракцій, вони будуть тримати своїх. Але з іншого боку м'яч на полі генпрокурора, і я думаю, що Луценко, який поставив фактично свою політичну кар'єру на кон, зараз ми бачили, з яким він виглядом сидів на регламентному комітеті. Я думаю, що він зараз буде робити певною мірою політичні дії і входити в звичну для нього політичну площину, тому що як ми побачили, прокурор він ніякий.

Чи потрібні реформи прокуратури?

— Саботаж в прокуратурі, як сказав недавно керівник консультативної місії ЄС, він сказав, що прокуратура потребує негайного реформування і вони були дуже здивовані і обурені тим, що генпрокурор Луценко розформував відділ, який займався реформами, ми пам'ятаємо, що він колись анонсував і те що людина буде чистити прокуратуру, але насправді він недавно був звільнений з лав ГПУ і в цій тотально корумпованій ГПУ щодо реформ і щодо боротьби всередині. Ми пам'ятаємо "діамантових прокурорів", а всередині своєї системи кінь не валявся. Тому я думаю, що регламентний комітет, він перекинув м'яч на поле не тільки Парубія, якому зараз доведеться вносити під купол ВРУ, і ми прекрасно розуміємо, що ніякого там голосування не відбудеться позитивного, а м'яч на полі ГПУ. Тому я думаю, в даному випадку, коли я кажу, що це позитивно, коли раніше, знаєте, милые сварятся только тешатся, російською, тобто всі бачили договорняк. Але зараз політичні амбіції Луценка і образа прокурорів, вона ввійшла в клінч з практично тими економічними інтересами тих кланів, яких вони і представляють. І з тими політичними відділами цих кланів, які представлені в ВРУ, і думаю, коли кажу про те, що це позитивно для суспільства, оскільки вони однаково протистоять нам з вами і нашим слухачам, тому що вони беруть з нашого з вами бюджету, наші з вами гроші. А в даному випадку воно буде позитивно, оскільки там де вони єдині в боротьбі за гроші, наші з вами, там вони будуть тепер конкурувати між собою. І це покаже нам не тільки ці сім анонсованих кримінальних справ, і не тільки ефектні картинки з затриманнями екс-податківців вертольотами, а і нарешті ми можемо побачити доведені до кінця справи, і нарешті побачити високопосадовців, які сидять на лаві підсудних, чого конче потребує українське суспільство. Вся небезпека ситуації в тому, що якщо суспільство не побачить цього правосуддя, справедливість, перекладається, і реформу, і боротьбу з корупціями зверху. Ця монополія на застосування насильства, яка належить державі в правових державах, вона може бути розпорошена або передана, скажімо, іншим політичним, громадським, суспільним силам, які можуть конвертувати їх в свою політичну підтримку і зробити боротьбу з корупціонерами, своїм прапором. І я думаю, що знизу така ситуація, вона небезпечна не тільки для депутатів, прокурорів, суддів, не тільки для всієї влади, а і для нас з вами. Оскільки суд Лінча не є кращою альтернативою для, скажімо так, правового застосування цього насильства, як належить в правових країнах державі.

Читайте также: Война за землю в Украине. Это уже не рейдерство, это — грабеж

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

Также в эфире "ГС" политолог Вадим Карасев заявил, что тема отмены депутатской неприкосновенности становится в обществе все более значимой, и депутаты от этого только проигрывают.