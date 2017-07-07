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    Политика

    Комитет ВР займется неприкосновенностью Розенблата по представлению Луценко

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (50)

    (обновлено: )23
    Представитель пропрезидентской фракции в парламенте Борислав Розенблат станет пятым нардепом, представление ГПУ на которого комитет рассмотрит на текущей неделе.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В пятницу состоится заседание Регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассмотрено представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    Начало заседания запланировано на 10.00.

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    "О представлениях, поддержанных и внесенных в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 21 июня 2017, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Розенблата Борислава Соломоновича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Розенблатта Борислава Соломоновича", "О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Розенблатта Борислава Соломоновича меры мероприятия в виде содержания под стражей (ареста)", — говорится в повестке дня комитета, обнародованной на официальном сайте парламента.

    Отметим, что Розенблат станет пятым нардепом, представление на которого комитет рассмотрит на текущей неделе.

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    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко. 

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