Луценко против Довгого: "месть за яйца" не удалась

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Съемки летнего парламентского сериала "Лишение неприкосновенности" становятся все более увлекательными. Режиссер Юрий Луценко так лихо закручивает сюжет, что актеры в лице нардепов на ходу вживаются в новые роли и едва успевают за развитием событий.

Одни лозунги

Тема, на которой глава ГПУ Юрий Луценко пиарился на протяжении всей предыдущей неделе пока что работает ему только в минус. Анонсировав массовое лишение неприкосновенности нардепов, прокурор уже два дня подряд выступает в роли пустослова. Казалось, что если в притянутом за уши деле Дейдея из "Народного фронта" Луценко дал маху, то с резонансным "дерибаном" земли, в котором якобы поучаствовал Олесь Довгий, глава ГПУ точно разберется.

Но не тут то было — наивно решив, что в этой ситуации можно положиться на одни только лозунги, Луценко просчитался. В отсутствие не то, что доказательной базы, а хотя бы логических объяснений со стороны прокурора, регламентный комитет не нашел причин лишать коллегу неприкосновенности.

Шутки против нервов

Хотя, казалось, что Олесь Довгий изначально не сомневался в том, каким будет итоговый вердикт. В отличие от Дейдея, который в понедельник напоминал комок нервов, опытный нардеп держался молодцом.

Придя на заседание в рубашке без галстука, Довгий часто улыбался, а любые нападки Луценко отбивал острыми шутками. Не удивительно, что в какой-то момент серьезное и ответственное по статусу мероприятие больше стало напоминать камеди-шоу. Создавалось впечатление что Довгий на порядок лучше подготовился к заседанию комитета, чем его визави. На маловразумительное бормотание Юрия Витальевича, которым он сопровождал непонятные слайды депутат буквально на пальцах объяснял абсурдность происходящего.

"Впервые в истории Украины одного человека хотят привлечь к ответственности за решение коллегиального органа. Это значит, коллеги, что нас, народных депутатов и лично спикера ВР нужно привлечь за то, что издеваясь над Криминально-процессуальным кодексом и законом о прокуратуре, мы в свое время с десятого раза назначили главой ГПУ человека без юридического образования", — указывая на Луценко, заявил Довгий.

По раскрасневшемуся лицу генпрокурора было заметно, что он уловил аналогию и понял абсурдность обвинений. Когда же Довгий достал "козырь" и самолично попросил депутатов лишить его неприкосновенности, Луценко едва не "поплыл".

Комитет абсурда

К чести чиновника, он быстро взял себя в руки и уже через мгновение энергично стучал кулаком по столу, обвиняя оппонента в манипуляциях.

"Я думал, что это комитет по регламенту, а оказывается, я пришел на комитет абсурда", — заявил Луценко, когда депутаты один за другим начали задавать ему вполне конкретные, уточняющие вопросы.

"На чем базируется ваше обвинение? На каких-то документах, которых мы не видим в вашем представлении", — искренне недоумевал Олег Купиренко из Радикальной партии.

Претензии к Луценко предъявил и председатель комитета Павел Пинзенык, который, вспомнив о деле против Дейдея, поинтересовался, по какому праву Генпрокуратура прослушивает народных избранников.

В ожидании выборов

То, что дело разваливается буквально на глазах было понятно и так. Но Довгому захотелось расставить точки над "и" не только перед коллегами, но и в глазах общественности. Когда Комитет ушел на совещание перед итоговым вердиктом Довгий пообщался с журналистами, которым рассказал о том, что Луценко давно точит на него зуб.

"Одна из причин личной неприязни ко мне — его отношения с Леонидом Черновецким, который в свое время дал с ноги Луценко по яйцам. Все это видели и все это знают, сам Луценко прямо говорит, что "это яйца золотые. Он хочет добраться до Черновецкого, но не может, потому что тот где-то далеко. А я никуда не прячусь, я здесь", — отметил Довгий.

По его словам, серия представлений на депутатов — начало предвыборной кампании Луценко.

"Чувствуя настроения общества, ненавидящее всех депутатов, Луценко старается внести максимальное количество персонажей, которые воспринимаются негативно обществом, чтобы построить на этом свой имидж", — заявил нардеп.

В ожидании провала

В итоге вердикт Павла Пинзеныка и его коллег не удивил. Как и в случае с Дейдеем, комитет увидел существенные недостатки по части доказательной базы, предоставленной ГПУ.

Уже в среду Юрию Луценко предстоит уговорить нардепов снять неприкосновенность с Андрея Лозового из Радикальной партии. Но что-то подсказывает, что из здания комитетов ВР главе ГПУ опять придется уйти не солоно хлебавши.