Новое представление Луценко. СМИ выяснили, кто из нардепов следующий

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Народным депутатом, представление на снятие неприкосновенности с которого планируется подать в Верховную Раду осенью, может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов Верховной Рады в деле о закупке буровых установок по завышенным ценам. При этом фамилию нардепа Луценко не назвал.

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По словам Луценко бывший заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сын народного депутата от группы "Партия "Возрождение" Владимира Кацубы Александр дал показания против членов организованной группы, которая завладела госсредствами в особо крупных размерах при закупке двух плавучих буровых установок в 2011 году.

Ранее Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко к закупке в 2011 году по завышенным ценам плавучих буровых установок для государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

В конце июня Луценко уже обещал с осени новые представления на народных депутатов о привлечении их к уголовной ответственности.