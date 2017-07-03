Девять "подвигов" генпрокурора Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Интервью Луценко — отчет о псевдодостижениях, считает юрист с многолетним стажем работы в прокуратуре, Ренат Кузьмин. Все сказанное Луценко больше подходит для туповатого обывателя, не утруждающего себя элементарным анализом услышаного. А поразмыслить есть над чем, уверен Кузьмин о чем пишет на свой странице в соцсети.

Украинское фото Ренат Кузьмин

За год работы основных достижений у генпрокурора, с его же слов, девять:

1.Выдвижение версии о том, что в убийстве Максима Шаповала подозреваются спецслужбы Российской Федерации.

"Ничего нового. Опять Путин. Кто ж еще? Шаповала–он, Вороненкова–он, Шеремета-он, Бузину-он, Гонгадзе-он, вирус "Пэтя"-тоже он…Тут все ясно", — подчеркивает Ренат Кузьмин.

УНИАН На месте подрыва авто полковника разведки в Киеве Максима Шаповала

2. Он, генпрокурор, вернул 1,5 млрд.долларов "общака" прежнего преступного режима.

"Так и сказал, "прежнего преступного режима", видимо, относя себя и своего кума Порошенко к "нынешнему преступному режиму" со своим "общаком". Так вот, решение о взыскании этих денег до сих пор не опубликовано в Реестре судебных решений, его содержания никто, кроме, пожалуй, самого Луценко, никто не видел. Госказначейство Украины до сих пор не подтвердило поступление ни единого цента в госбюджет страны… Такие вот подвиги", — считает экс-замгенпрокурора.

3. Начало судебного процесса над Януковичем – величайшее достижение.

"Какое бездарное начало, такой же позорный конец будет у этого судебного процесса. Даже если генпрокурор и выторгует у судей обвинительный приговор для Януковича, то бесчисленное количество допущенных процессуальных нарушений приведет стопроцентной победе Януковича в ЕСПЧ", - как отмечает Ренат Кузьмин, это еще не все подвиги Луценко.

4. Задержания экс-налоговиков, внесение представлений в парламент о снятии неприкосновенности с шести нардепов.

"Вряд ли кто-то верит в то, что весь этот "цирк" с вертолетами и несостоявшимися арестами большинства прилетевших на них пассажиров-налоговиков является истинной борьбой с коррупцией, а не показухой и самолюбованием генпрокурора. Все прекрасно помнят с какой помпой под видеокамеры надевали наручники на руководителей пенитенциарной службы Украины прямо на заседании правительства. Ну, а загонять в парламентское большинство несговорчивых депутатов угрожая уголовной ответственностью, так этим Луценко занимался еще в должности министра МВД при премьере Януковиче. Кстати, за это его и уволили когда-то", — подчеркивает юрист.

5. Дело Гужвы — это не борьба со свободой слова. Это борьба с коррупцией в четвертой ветви власти, утверждает генпрокурор.

"И это не смотря на абсурдность обвинений в вымогательстве взятки и публикацию видео, явно оправдывающего главреда. Все это при том, что именно Гужва первым опубликовал "пленки Онищенко", материалы о слежке МВД за подозреваемыми в убийстве Бузины, именно он организовал репортаж с Липецкой фабрики "Рошен", расследование о платных блогерах, работающих по заказу власти, ну, а после публикаций о вечно мятой одежде Порошенко, тот стал появляться на публике уже в выглаженных пиджаках. Кстати, еще 12 января 2017 года Гужва писал о том, что власть готовит силовую провокацию против него и редакции …", — объясняет Кузьмин.

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6. Судебный процесс над Януковичем — это торжество демократии. Как сказал Луценко: "Я сидел при Януковиче именно за то, чтобы здесь была демократия. Я, сидевший при Януковиче, гарантирую, что Янукович получит все права на защиту в открытом и честном судебном процессе".

"Забыл, правда, уточнить, что сидел он при Януковиче за совершение нескольких коррупционных преступлений, самым позорным из которых было незаконное выделение своему персональному водителю квартиры, в которой он же, Луценко, сам и прописался. А потом Янукович помиловал его за особые заслуги перед Партией регионов. Так вот, "честным и открытым" этот, с позволения сказать, судебный процесс, может назвать только сам генпрокурор — демократ, который в этом деле является одновременно и прокурором и свидетелем…", — подчеркивает Ренат Кузьмин.

7. Он, кстати, и не мстительный вовсе…"Я никогда не занимался личной местью", — сообщил Луценко.

"Сказал и глазом не моргнул. А кто, став генпрокурором, возобновил прекращенные ранее дела против Черновецкого, который не выделил когда-то требуемые им, тогда министром МВД, земельные участки? Не из мести ли направлено представление о снятии неприкосновенности с Довгого, Секретаря Киеврады при Черновецком? Не из мести ли был арестован следователь Войченко, расследовавший дело о коррупции Луценко? Не из мести ли Луценко уволил прокурора, который отказался фальсифицировать дело против меня, то самое дело, в котором Луценко является одновременно и прокурором и потерпевшим?" — констатирует экс-замгенпрокурора.

8. Коррупцию среди ближайшего окружения президента Луценко обещал расследовать "по закону". И президент об этих расследованиях узнает только после подписания "подозрения" лицам из его ближайшего окружения. Не раньше.

"Ничего, что кумовья. Ничего, что один назначил другого, как следует из заявлений Онищенко, за взятку в несколько миллионов долларов. Никаких докладов президенту до. Только после…Ну, хорошо, допустим, а как расследуется дело о коррупционной афере с "рюкзаками Авакова?" — интересуется Ренат Кузьмин.

9. "Национальное антикоррупционное бюро. Это их дело и их компетенция.Мне не известны никакие детали. Законом мне запрещено изучать материалы их производств. Так что все вопросы исключительно к ним", — заявил Луценко.

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"А как же "по закону"? Закон-то, как раз, говорит об обратном, о том, что процессуальное руководство, независимо от того, какой орган проводит расследование, осуществляет прокурор. Кстати, Холодницкий, осуществляющий надзор за НАБУ и прцессуальное руководство по делам НАБУ, является заместителем генпрокурора. Но это так, на всякий случай…", — отмечает бывший прокурор.

В этом – весь Луценко. Генпрокурор Луценко, подчеркивает Ренат Кузьмин.