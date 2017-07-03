Луценко пообещал обеспечить охрану Януковичу, если он явится в суд Киева

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если бывший президент Виктор Янукович, которого подозревают в госизмене, решит приехать в Киев для участия в суде, то ему обеспечат достаточную охрану.

Суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича в заочном режиме из-за неявки экс-президента. Суд не принял во внимание доводы защиты обвиняемого о наличии веских причин для неявки Януковича в связи с тем, что ему на Украине может угрожать опасность.

"Я настаиваю, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу, даже когда мы подозреваем в таком тяжком преступлении. В момент, когда он захочет появиться в Украине, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал на суде", — сказал Луценко в эфире "5 канала" в понедельник.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Расследование этого дела было проведено заочно, поскольку Янукович скрывается от следствия в РФ. Защита экс-президента отрицает, что Янукович скрывается, и заявляет, что он готов участвовать в рассмотрении дела, но по видеосвязи из России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что это дело будет включать в себя ряд эпизодов, в частности "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Обвинение по делу намерено просить в суде для Януковича максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Процессуальный руководитель по данному уголовному делу прокурор Виктор Кравченко заявил, что высшая мера наказания необходима в связи с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

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Луценко ранее заявил, что суд по делу Януковича о госизмене не будет политизированным. Он пообещал соблюдение всех прав экс-президента на судебном процессе, и заявил, что суд не будет "процессом мести". Луценко считает, что будущее судебное решение будет важным "не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены".

Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".