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    Политика

    Расстрелы на Майдане. ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу и Захарченко

    (обновлено: )15401
    В ГПУ изменили ранее объявленные подозрения и сообщили также о новых. По словам Юрия Луценко, они касаются не только Януковича и Захарченко, но также Якименко, Тоцкого, Федчука и Ратушняка.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) уведомил об изменении ранее объявленных подозрений и о новых подозрениях по преступлениям, совершенным в период с 18 по 20 февраля 2014 года против протестующих в центре Киева бывшим высокопоставленным чиновникам, включая экс-президента Виктора Януковича, сообщил в пятницу вечером генпрокурор Юрий Луценко.

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    По его словам, предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения также экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-замглавы МВД Виктору Ратушняку, экс-главе СБУ Александру Якименко, экс-замглавы СБУ – экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, экс-заместителю начальника — экс-начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петру Федчуку "в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений", совершенных в указанный период.

    "(Они подозреваются — Ред.) в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий, походов и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Юрий Луценко/Facebook, 30 июня 2017

    Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович призвал мировых лидеров создать спецкомиссию Совета Европы для мониторинга расследования преступлений на акциях протеста в ходе Евромайдана.

    В июне Оболонский районный суд Киева вызвал Януковича на десять судебных заседаний по делу о государственной измене. Согласно повестке, он вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13, июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа.

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