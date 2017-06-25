Защита Януковича требует присутствия Луценко в Высшем совете правосудия

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича будут требовать присутствия генерального прокурора Юрия Луценко во время рассмотрения в Высшем совете правосудия их заявления о давлении на суд.

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Об этом сообщила пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы государства.

"Защита Виктора Януковича настаивает на обеспечении своего участия и участия Юрия Луценко в рассмотрении Высшим советом правосудия заявления о давлении на суд", — говорится в сообщении.

Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Луценко позволяет себе недопустимые высказывания по делу о госизмене Януковича. По его словам, Луценко заявил, что дело о госизмене будет рассматриваться заочно, хотя такое решение суд еще не было принял. Также, по мнению адвоката, Луценко оказывает давление на судебную власть. Судья Владислав Девятко сообщил, что Оболонский районный суд Киева обратится в Высший совет правосудия Украины с просьбой проверить высказывания Луценко по делу Януковича о госизмене.

Оболонский районный суд Киева назначил на 26 июня рассмотрение по существу дела Януковича о госизмене. Также суд решил, что в случае неявки Януковича на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.