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    Заседание по делу Януковича в Киеве: фото из суда

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (582)

    (обновлено: )168
    Оболонский районный суд г. Киева
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Оболонский районный суд г. Киева
    Украинское фото
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Военный прокурор генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко во время заседания Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк во время заседания Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Судьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Заседание Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича
    Судьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Слева – адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк (второй справа) на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинское фото

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    Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по уголовному делу Януковича по обвинению в госизмене. 

    Защита попросила обеспечить присутствие генпрокурора Украины Юрия Луценко на судебном заседании в Киеве по уголовному делу против экс-президента страны Виктора Януковича о госизмене для обеспечения принципа состязательности судебного процесса.

    Суд продолжил подготовительное заседание по делу Януковича
    УНИАН в Facebook
    Суд продолжил заседание по делу Януковича. Видеотрансляция

    Ранее Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в этом уголовном деле, "если будет нужно его присутствие".

    Суд продолжил подготовительное заседание по делу Януковича
    УНИАН в Facebook
    Суд продолжил заседание по делу Януковича. Видеотрансляция

    "Защита считает, что объявленная позиция генпрокурора является его абсолютным правом, участие Юрия Луценко в суде должно быть обеспечено, чтобы был соблюден основной принцип состязательности данного судебного заседания", — сказал в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк.

    Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. Суд рассмотрел ряд ходатайств защиты, в частности об обеспечении его участия в суде в режиме видеоконференции. Суд предоставил Януковичу программную возможность участия в суде в режиме видеоконференции. Однако экс-президент так и не вышел на связь с судом. Причиной стало то, что киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

    Ранее экс-президент опроверг обвинения следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти РФ также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

    При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

    Расследование дела о госизмене проходило по специальной процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

    Защита Януковича требует обеспечить участие экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как в Украине ему угрожает опасность.

    Читайте также: Власть и доверие граждан. Порошенко идет по стопам Януковича

    Ожидается, что в ходе судебного заседания в понедельник защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

    Кроме того, на заседании защита может озвучить позицию Януковича — хочет ли он, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. По законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Янукович должен принять решение по этому вопросу до начала судебных заседаний по существу.

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