Зри в корень. Компромат "Страны" по делу Бузины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг вечером, 22 июня, стало известно, что главред издания "Страна" Игорь Гужва задержан по делу о вымогательстве взятки в $10 тысяч. Сам Гужва считает дело сфабрикованным.

Комментируя ситуацию с обысками, он заявил, что "властям просто надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу…но ничего еще повоюем".

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В то же время экс-генпрокурор Украины Ренат Кузьмин считает, что задержание Гужвы так же связано и с опубликованным накануне компрометирующим материалом по делу о расследовании убийства журналиста Олеся Бузина.

Тайная слежка..и кто же заказчик?

В четверг, 22 июня, на сайте издания "Страна" вышел материал под названием "Подозреваемого в убийстве Бузины накануне преступления "вели" МВД и СБУ". Как сказано в материале издания, с самого начала расследования обходился стороной один из важнейших вопросов — а был ли заказчик преступления? Спустя два года тему заказчика официально в органах следствия так никто не развивал.

При этом, по данным издания, накануне убийства Олеся Бузины МВД и СБУ вели наружное наблюдение за подозреваемыми в преступлении Андреем Медведько и Денисом Полищуком.

Источники в Министерстве внутренних дел якобы сообщили изданию, что несколько месяцев накануне преступления Медведько находился под негласным наблюдением СБУ и МВД по делу, которое вела милиция — речь идет о вооруженном нападении в декабре 2014 года на участников лекции, которую проводил Университет современных знаний в киевском планетарии. МВД расследовало причастность к этому преступлению Медведько и поставило его на прослушку и внешнее наблюдение.

Из этих документов следует, что уже в конце марта Медведько активно готовился к некоему большому делу — искал машину, тренировал своих "бойцов", а также общался с неким Романом, который "наружкой" был идентифицирован как бывший сотрудник милиции, подразделение УОС (Управление оперативной службы — секретная структура, которая занимается наружным наблюдением). Он, согласно документам, консультировал Медведько по различным "оперативным премудростям".

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По данным собеседника из МВД, отчеты "наружки" неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года — именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились для наблюдения около дома Бузины на улице Дегтяревской в Киеве.

"В любом случае, крайне удивителен сам по себе факт того, что за одним из подозреваемых в убийстве накануне преступления велась слежка, но об этом никто официально в процессе расследования убийства не заявлял. Не говоря уже о том, что владея информацией о подготовке к неким преступным действиям (что видно по записям), правоохранители не предприняли никаких действий, чтобы это преступление предотвратить", — подводит итог "Страна".

Ходатайства без ответа

Впервые, о факте слежки написала в апреле 2016 года "Страна". После этого, 23 июня 2016 года адвокат матери Олеся Ренат Кузьмин направил в Генеральную прокуратуру ходатайство с требованием включить в материалы дела сведения о наблюдении за Медведько.

27 августа Кузьмин написал второе ходатайство.

22 сентября 2016 года Печерский районный суд города Киева обязал прокуратуру рассмотреть это ходатайство по сути. Но до сих пор не слышно о том, что прокуратура занялась делом по заказчику.

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Мутное дело

Напомним, известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве.

Сразу после смерти журналиста президент Петр Порошенко сказал, что для украинской власти дело чести найти убийц Бузины. А через два месяца глава МВД Арсен Аваков заявил, что дело раскрыто, а убийцы задержаны. Ими стали бойцы АТО и активисты националистических группировок Андрей Медведько и Денис Полищук.

Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были все отпущены на свободу.

Тем временем, расследование дела об убийстве Бузины до сих пор не завершенно, заказчик и виновники преступления на свободе. С конца 2015 года расследование дела затормозилось. Мать журналиста считает, что власть саботирует расследование.

Валентина Бузина также намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Сделан последний шаг для обращения в ЕСПЧ. Сегодня Валентина Бузина и адвокаты потерпевшей провели официальную встречу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской. На встрече обсуждались факты грубейших нарушений прав и свобод потерпевшей при расследовании дела об убийстве ее сына. Валерии Лутковской была передана жалоба на действия генерального прокурора, обязательная для последующей подачи иска в Европейский суд по правам человека. После получения официального ответа от Уполномоченного рады адвокаты потерпевшей стороны намерены подать иск к Украине в Европейский суд по правам человека", — сообщил адвокат семьи убитого Ренат Кузьмин.

В то же время, как писала "Страна", уже в ближайшее время прокуратура города Киева объявит об окончании расследования. После чего материалы дела будут переданы на ознакомление стороне подозреваемых (в их статусе по прежнему Андрей Медведько и Денис Полищук) и потерпевших (семье Олеся), а затем дело уйдет в суд.