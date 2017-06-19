Кравчук рассказал, как давал советы Януковичу во время Евромайдана

"Я не принимал участия в этих вопросах, которые решались тогда на Майдане. Частично мы касались этой темы: Кучма, я, Ющенко встречались с Януковичем и советовали ему некоторые вещи. Первый совет — уволить с должностей все силовые структуры. Когда начались эти вещи на Майдане, уволить, заменить все силовые структуры. Я советовал ему отправить в отставку все правительство. Различными способами. Говорю, если есть какие-то сомнения, договоритесь, чтобы господин Азаров сам ушел в отставку… Были абсолютно конкретные советы, чтобы не допустить кровопролития, чтобы мирным путем сменить власть", — сказал Кравчук в интервью.

Он отметил, что во время протестных акций видел, что могу быть большие осложнения.

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"Я пережил четыре оккупации: польскую, советскую, немецкую, сейчас я переживаю четвертую, российскую. Я знаю, что такое оккупация. Это "ты — никто", "ты — раб". Я с детства это почувствовал", — подытожил экс-президент.