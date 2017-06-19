наверх
19.06.201712:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кравчук рассказал, как давал советы Януковичу во время Евромайдана

    (обновлено: )22805
    Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что во время Евромайдана советовал на тот момент действующему президенту Виктору Януковичу отправить в отставку силовиков. Смотрите полное видео интервью.
    Канал 112 Украина на youtube

    "Я не принимал участия в этих вопросах, которые решались тогда на Майдане. Частично мы касались этой темы: Кучма, я, Ющенко встречались с Януковичем и советовали ему некоторые вещи. Первый совет — уволить с должностей все силовые структуры. Когда начались эти вещи на Майдане, уволить, заменить все силовые структуры. Я советовал ему отправить в отставку все правительство. Различными способами. Говорю, если есть какие-то сомнения, договоритесь, чтобы господин Азаров сам ушел в отставку… Были абсолютно конкретные советы, чтобы не допустить кровопролития, чтобы мирным путем сменить власть", — сказал Кравчук в интервью.

    Он отметил, что во время протестных акций видел, что могу быть большие осложнения.

    Читайте также: По сути: суд рассмотрит дело о госизмене Януковича 26 июня

    "Я пережил четыре оккупации: польскую, советскую, немецкую, сейчас я переживаю четвертую, российскую. Я знаю, что такое оккупация. Это "ты — никто", "ты — раб". Я с детства это почувствовал", — подытожил экс-президент.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
    Арсен Аваков. Архивное фото
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Последствия обстрела Авдеевки
    Киев - Донбасс. Конец АТО?