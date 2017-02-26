Кравчук: Украине нельзя восстанавливать свой ядерный потенциал

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не должна возобновлять ядерный потенциал.

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"А вы представьте, что наша ядерное оружие действует, вот мы его здесь произвели, должны здесь восстановить его, есть все, чтобы ядерное оружие производить и ставить на носители. Ядерное оружие было изготовлено на территории России, у Арзамаса. Все боеголовки, 165 — стратегические, а каждая несла по 5 зарядов, это 700, все направлены на США и срок их действия истекал в 1997 году. В 1997 году надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию. Это надуманная химера, и сейчас этим спекулируют. Единственный путь был — отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества — прекратить изготовления ядерного оружия", — заявил Кравчук в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, Кравчук ответил: "Во-первых, нельзя, а во-вторых — не надо".

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает договор СНВ-III с Россией и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США "были на вершине конкуренции" в этой области.