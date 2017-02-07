США весной могут пересмотреть доктрину ядерного оружия

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США весной могут пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия, сообщил во вторник журналистам начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

"Полагаю, что нынешней весной мы пересмотрим ядерную доктрину", — сказал он.

Конгресс США требуют предоставления новой ядерной доктрины от каждой администрации. В последний раз это выпало на долю президента Барака Обамы, который представил несекретную часть данного документа в апреле 2010 года.

В ней, в частности, было сказано, что главной угрозой для США отныне является не противостояние ядерных держав, а возможность попадания ядерного оружия в руки террористов и опасность распространения оружия массового уничтожения.

До Обамы фрагменты ядерной доктрины США публиковались лишь дважды. Впервые это произошло в 1994 году при президенте-демократе Билле Клинтоне, во второй раз — при республиканце Джордже Буше-младшем.