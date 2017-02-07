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    В мире

    США весной могут пересмотреть доктрину ядерного оружия

    (обновлено: )18
    Как сообщил начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфейн, по его прогнозам уже этой весной Соединенные Штаты пересмотрят свою ядерную доктрину.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США весной могут пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия, сообщил во вторник журналистам начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Полагаю, что нынешней весной мы пересмотрим ядерную доктрину", — сказал он.

    Конгресс США требуют предоставления новой ядерной доктрины от каждой администрации. В последний раз это выпало на долю президента Барака Обамы, который представил несекретную часть данного документа в апреле 2010 года.

    В ней, в частности, было сказано, что главной угрозой для США отныне является не противостояние ядерных держав, а возможность попадания ядерного оружия в руки террористов и опасность распространения оружия массового уничтожения.

    До Обамы фрагменты ядерной доктрины США публиковались лишь дважды. Впервые это произошло в 1994 году при президенте-демократе Билле Клинтоне, во второй раз — при республиканце Джордже Буше-младшем.

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