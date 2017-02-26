Напрасные хлопоты. До 2020 года никто в ЕС не вступит - Юнкер

Владимир Матвеев, обозреватель

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит перспектив приема в ЕС новых членов, по крайней мере, до истечения собственного мандата в 2019 году.

"Я не вижу ни одной страны, которая была бы готова вступить в ЕС до 2020 года", сказал он на конференции в Лувенском католическом институте в Бельгии, отвечая на вопросы студентов, сообщает europa.eu

Этим заявлением еврочиновник вернул к реальности президента Украины Петра Порошенко, который уже начал было ликовать в связи с тем, что Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза.

Ожидается, что Сенат рассмотрит постановление о ратификации Соглашения после выборов в нижнюю палату парламента в марте. Лишь, в случае одобрения, соглашение должен подписать король, а затем оно будет передано в Брюссель.

Определяющее значение, по оценкам экспертов, могла сыграть принятая поправка к документу, согласно которой подобная ассоциация не является еще доставочным основанием для последующего присоединения Украины к ЕС.

Также документ был ратифицирован после разработки механизма "экстренного торможения" действия безвизового режима.

Европарламент разработал механизм приостановления действия безвизового режима, который даст ему "рычаги для мониторинга имплементации антикоррупционного законодательства и судебной реформы" в Украине.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердит механизм приостановки безвизового режима с третьими странами и визовой либерализации для Грузии 27 февраля. Как известно, для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановления".

Юнкер также напомнил, что говорил о невозможности вступления новых членов в ближайшие годы в ЕС еще в 2014 году. "Ни одна из стран-кандидатов не отвечает копенгагенским аспектам (нужным для вступления в евроблок). Но, бесспорно, в дальнейшем расширения будут", — сказал чиновник.

"Будет ли Евросоюз расширяться? Да", — сказал при этом глава Еврокомиссии.

Напомним, весной минувшего года Юнкер заявил, что Украина не станет членом ЕС, либо НАТО в ближайшие 20-25 лет.

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"Украина, безусловно, не будет способной стать членом ЕС ближайшие 20-25 лет", заявил президент Еврокомиссии Юнкер весной 2016 года, выступая с речью в Гааге, передает Reuters. То же самое, по словам главы Еврокомиссии, касается и перспектив вступления Украины в НАТО.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, но окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.