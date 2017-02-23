Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию с Украиной

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, а также выразил надежду, что сенат Нидерландов (верхняя палата) также ратифицирует указанный документ.

"Спасибо (премьер-министр Нидерландов — Ред.) Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта! Ожидаем решения сената", — написал Порошенко в четверг на своей странице в Twitter.

Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту!

Очікуємо на рішення Сенату. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 февраля 2017 г.

​Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС.

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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.