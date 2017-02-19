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    Россия

    Средства сдерживания РФ не дадут США победить в ядерной войне - Рогозин

    (обновлено: )27030
    Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, с конца 1940-х годов США не оставляли попыток добиться технической возможности победы над Россией в ядерной войне.
    Дмитрий Рогозин
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что разработка учеными РФ новых средств ядерного сдерживания перечеркивает планы США добиться победы над Россией в ядерной войне.

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    По его словам, с конца 1940-х годов США не оставляли попыток добиться технической возможности победы над Россией в ядерной войне.

    "Кстати, ПРО создана для этого. Однако разработка нашими учеными и генконструкторами новых средств сдерживания перечеркивает агрессивные планы и сохраняет стратстабильность", — написал Рогозин в воскресенье в Twitter.

    Ранее сообщалось, что американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование (Стратком) Вооруженных сил (ВС) США в составе Пентагона работают над новой оценкой способности властей России и Китая "пережить ядерный удар" и продолжать функционировать.

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