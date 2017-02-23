Трамп намерен расширить ядерный арсенал США

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ,23 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок "односторонним" и пообещал расширить ядерный арсенал США, сообщило агентство Рейтер.

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Трамп в интервью агентству заявил, что не поддерживает договор и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США "были на вершине конкуренции" в этой области.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным предположения о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщило агентство Рейтер.

По словам Трампа, если он встретится с Путиным, то поднимет вопрос о размещении ракет наземного базирования.

Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times, что Москва, по их мнению, нарушает договор РСМД. В публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что все подобные заявления носят голословный характер.

При этом Ульянов отметил, что Москва неоднократно обращалась к госдепартаменту США при прежней администрации "с просьбой или требованием дать конкретные факты, на основе которых нам предъявляют подобного рода претензии", но американская сторона ни разу этого не сделала, при этом упорно уходила от ответов на претензии со стороны РФ по части выполнения договора Вашингтоном. По его словам, эти претензии полностью остаются в силе, и РФ ожидает, что на них будет получен удовлетворительный ответ.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.