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    Политика

    Кравчук поддержал действия Савченко, не направленные на свержение власти

    Тема:

    Савченко в Донецке (521)

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    Бывший президент Украины заявил, что поддерживает те шаги Савченко, которые не акцентированы на свержении власти, потому что Украина и так уже пережила две революции.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает действия внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которые не направлены на свержение власти.

    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

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    "Я поддерживаю те шаги Савченко, которые не акцентированы на свержении власти. Потому что свергнуть власть… Мы пережили две революции: жертвы, Небесная сотня, что уже только мы не переживали", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

    Савченко неоднократно критиковала действия украинских властей. В частности, ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами.

    На днях депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова обвинила Савченко в том, что она на этой неделе посетила позиции украинских военных в Донбассе, призвав их покинуть свои позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".

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