Кравчук поддержал действия Савченко, не направленные на свержение власти

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает действия внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которые не направлены на свержение власти.

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"Я поддерживаю те шаги Савченко, которые не акцентированы на свержении власти. Потому что свергнуть власть… Мы пережили две революции: жертвы, Небесная сотня, что уже только мы не переживали", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Савченко неоднократно критиковала действия украинских властей. В частности, ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами.

На днях депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова обвинила Савченко в том, что она на этой неделе посетила позиции украинских военных в Донбассе, призвав их покинуть свои позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".