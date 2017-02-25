Кравчук: нужно принять закон об отношениях Киева с Донбассом

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости принять закон об отношениях Киева с неподконтрольными районами Донбасса. Он считает, что нельзя допускать "махновщины", подобной блокаде торговли с Донбассом.

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"Нельзя это превращать в "махновщину". Необходимо принять закон наших отношений с временно оккупированной территорией. Принять закон и действовать по закону, тогда прокуратура и все могут делать шаги к тем "махновцам", которые хотят сами навести порядок на Донбассе. Нельзя этого делать, даже правильные шаги, если они не предусмотрены законом и государством, являются стихийным бедствием для Украины", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада торговли с Донбассом может привести к разрушительным последствиям для экономики.