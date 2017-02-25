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    Кравчук: нужно принять закон об отношениях Киева с Донбассом

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (527)

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    Как считает Кравчук, нельзя предпринимать шаги, если они не предусмотрены законом и государством, так как они являются "стихийным бедствием для Украины".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости принять закон об отношениях Киева с неподконтрольными районами Донбасса. Он считает, что нельзя допускать "махновщины", подобной блокаде торговли с Донбассом.

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    "Нельзя это превращать в "махновщину". Необходимо принять закон наших отношений с временно оккупированной территорией. Принять закон и действовать по закону, тогда прокуратура и все могут делать шаги к тем "махновцам", которые хотят сами навести порядок на Донбассе. Нельзя этого делать, даже правильные шаги, если они не предусмотрены законом и государством, являются стихийным бедствием для Украины", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада торговли с Донбассом может привести к разрушительным последствиям для экономики.

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