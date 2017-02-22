Кравчук: РФ ответственна за жителей ДНР и ЛНР после признания паспортов

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, Россия взяла на себя ответственность за жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, признав их паспорта.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"Этим фейковым актом Россия сказала, что она взяла к себе тех людей, которые живут в ЛНР, ДНР. Ну и пусть берет к себе. Собственно говоря, я лично не против, если она возьмет боевиков, наемников, у которых руки по локоть в крови. Пусть берет. Если она возьмет врагов и сепаратистов Украины, пускай забирает. Пусть они там занимаются сепаратизмом под Москвой. Для нас будет только облегчение… Но территория наша, и мы землю нашу не собираемся отдавать", — сказал Кравчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".

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Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".