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    Политика

    Кравчук: РФ ответственна за жителей ДНР и ЛНР после признания паспортов

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (117)

    (обновлено: )20802
    Первый президент Украины назвал указ Владимира Путина "фейковым актом". По его словам, "мы землю нашу не собираемся отдавать", а Москва может забирать себе "боевиков, наемников, у которых руки по локоть в крови".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, Россия взяла на себя ответственность за жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, признав их паспорта.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    "Этим фейковым актом Россия сказала, что она взяла к себе тех людей, которые живут в ЛНР, ДНР. Ну и пусть берет к себе. Собственно говоря, я лично не против, если она возьмет боевиков, наемников, у которых руки по локоть в крови. Пусть берет. Если она возьмет врагов и сепаратистов Украины, пускай забирает. Пусть они там занимаются сепаратизмом под Москвой. Для нас будет только облегчение… Но территория наша, и мы землю нашу не собираемся отдавать", — сказал Кравчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".

    Смотрите также: Порошенко: признание РФ документов ЛДНР — это отказ от минского процесса

    Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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