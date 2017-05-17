Леонида Кравчука госпитализировали в предынфарктном состоянии - СМИ

КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Президент Украины (1991 — 1994) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце, сообщает издание "Гордон" со ссылкой на источник в окружении первого главы государства.

Операция проводилась в Институте сердца МОЗ Украины в Киеве. Кравчуку, которому в январе исполнилось 83 года, поставили четыре стента.

Читайте также — Кравчук: Россия планирует покорить Украину? Это безумие

"При поступлении был предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", – проинформировал источник.

Напомним, в конце марта в СМИ появилась информация о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин находится критическом состоянии, однако вскоре сам Шокин опроверг данную информацию.