Азаров назвал безвиз Украины и ЕС "рваными трусами"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина от безвизового режима с Евросоюзом получила только "рваные трусы".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате – только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже чтобы нормальные купить", – пишет Азаров.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.