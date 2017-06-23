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    Экономика

    Украина обжаловала решение Лондонского суда по "долгу Януковича"

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (157)

    (обновлено: )32504
    Необходимые документы были поданы в пятницу Министерством финансов в британский Апелляционный суд. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере 3 миллиардов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Минфина.

    "Сегодня Министерство финансов Украины подало от имени Украины в британский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда, принятого 29 марта 2017 года судьей Блэром в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов (так называемый "российский долг"). Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года", — говорится в сообщении.

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    Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина же тогда заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, но Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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    Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в 3 миллиарда долларов, а также проценты. Требуемая Россией дополнительная сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов. Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения ее апелляционной жалобы.

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