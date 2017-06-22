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    Общество

    Суд вызвал Януковича на десять заседаний по делу о госизмене

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (600)

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    Согласно повестке, обнародованной на сайте Оболонского районного суда Киева, Виктор Янукович вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13, июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа.
    Допрос Виктор Януковича в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
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    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на десять судебных заседаний по делу о государственной измене, соответствующая повестка обнародована на сайте суда.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрома Януковича: каждый день по миллиарду

    Оболонский районный суд Киева назначил на 26 июня рассмотрение по существу дела Януковича о госизмене. Также суд решил, что в случае неявки Януковича на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

    Согласно повестке, Янукович вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13, июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа.

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    Власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников за события на Майдане. В отношении прежних властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны бежали за границу.

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