Суд вызвал Януковича на десять заседаний по делу о госизмене

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на десять судебных заседаний по делу о государственной измене, соответствующая повестка обнародована на сайте суда.

Оболонский районный суд Киева назначил на 26 июня рассмотрение по существу дела Януковича о госизмене. Также суд решил, что в случае неявки Януковича на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

Согласно повестке, Янукович вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13, июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа.

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Власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников за события на Майдане. В отношении прежних властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны бежали за границу.