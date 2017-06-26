Обвинение просит суд рассматривать дело Януковича в заочном режиме

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Гособвинение попросило Оболонский районный суд Киева рассматривать уголовное дело бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене в заочном режиме из-за его неявки, передает корреспондент РИА Новости.

"Поскольку Янукович умышленно и безосновательно скрывается от следствия…, сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к ответственности следует рассматривать дело в специальном судебном производстве (в заочном режиме — ред.)", — зачитал прокурор соответствующее ходатайство в суде.

На подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи. В понедельник суд начал рассмотрение по существу дела Януковича по обвинению в госизмене.