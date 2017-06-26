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    Киев

    Обвинение просит суд рассматривать дело Януковича в заочном режиме

    Тема:

    Суд по делу о госизмене Януковича (605)

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    Как сказано в ходатайстве, "поскольку Янукович умышленно и безосновательно скрывается от следствия…, сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к ответственности следует рассматривать дело в специальном судебном производстве".
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
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    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Гособвинение попросило Оболонский районный суд Киева рассматривать уголовное дело бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене в заочном режиме из-за его неявки, передает корреспондент РИА Новости.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    По сути: суд рассмотрит дело о госизмене Януковича 26 июня

    "Поскольку Янукович умышленно и безосновательно скрывается от следствия…, сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к ответственности следует рассматривать дело в специальном судебном производстве (в заочном режиме — ред.)", — зачитал прокурор соответствующее ходатайство в суде.

    На подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи. В понедельник суд начал рассмотрение по существу дела Януковича по обвинению в госизмене.

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