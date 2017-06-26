Суд начал заседание по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд Киева приступил к рассмотрению по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

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Как сообщает канал "112 Украина", адвокат Януковича Виталий Сердюк перед заседанием заявил, что защита будет настаивать, чтобы экс-президент имел возможность выйти и дать объяснения по существу дела согласно норм международного права.

"Виктор Янукович намерен участвовать в допросе первых должностных лиц государства, лично задавать вопросы. Такая процедура должна быть применена по аналогии, которую применял Святошинский суд", — сказал он.

В частности, относительно выхода на связь с судом в понедельник адвокат заявил, что все будет зависеть от Оболонского суда Киева. По его словам, Ростовский суд со своей стороны подтвердил возможность выхода на связь, если киевский суд, согласно европейской конвенции, направит документы в Минюст Украины, который направит соответствующие документы в РФ для организации видеосвязи. В таком случае, по его словам, Янукович примет участие в суде по видеосвязи.

Оболонский районный суд Киева 4 мая приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене. На 26 июня суд назначил рассмотрение дела по существу. Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ. Суд считает возможным выход Януковича на связь по Skype, однако защита выступает против этого.