В понедельник суд приступит к рассмотрению по существу дела Януковича

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева после четырех дней предварительного заседания начнет в понедельник рассмотрение по существу уголовного дела о государственной измене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

В случае неявки экс-президента на заседание, в суде будет поднят вопрос о возможности рассмотрения дела в заочном режиме.

Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела о государственной измене 30 января, после чего его материалы были переданы на изучение адвокатам.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести в Украину оккупационные войска".

Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

Президент Петр Порошенко ранее потребовал обеспечить прозрачный судебный процесс по этому делу. По его словам, суд должен проходить в публичном режиме, а адвокатам Януковича должна быть обеспечена возможность защищать права своего клиента.

Расследование дела о госизмене проходило по процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

В ходе предварительного заседания, на которое Янукович не явился, суд предоставил ему возможность участия в процессе в режиме видеоконференции из РФ. Однако защита требует, чтобы генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции РФ запрос о предоставлении международно-правовой помощи, в рамках которой можно установить видеосвязь. Украинская сторона отказывается делать такой запрос, прокурор заявил, что в нем нет необходимости.

Защита считает, что генпрокуратура страны нарушила право обвиняемого на доступ к правосудию, отказавшись направлять запрос в Россию. В связи с этим адвокаты заявили, что готовят обращение в Европейский суд по правам человека.

Защита Януковича намерена и дальше добиваться участия экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как на Украине ему угрожает опасность.

Генпрокуратура Украины заявила, что если Янукович согласится приехать в суд, власти обеспечат ему безопасность. В частности, экс-президента могут встретить на украино-российской границе и в сопровождении охраны доставить в суд для избрания меры пресечения. В случае, если суд отпустит Януковича, ему будет приставлена государственная охрана. В ходе предварительного заседания суд также подчеркнул, что готов предоставить Януковичу охрану, в случае поступления такого ходатайства.

Ранее суд повесткой, размещенной на своем сайте, вызвал Януковича на 10 заседаний, на которых будет рассматриваться его дело по существу. Они запланированы на 26 и 29 июня, 6, 12 и 13, июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа. В случае неявки экс-президента суд рассмотрит возможность рассмотрения дела заочно.