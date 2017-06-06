Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко. Значит, Янукович был прав?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину.

Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил во вторник глава фракции Артур Герасимов.

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сегодня власти пытаются использовать Стокгольмский арбитраж для дальнейшей дискредитации Юлии Тимошенко, как ключевого и наиболее опасного на сегодня оппонента власти.

"Хотя по самому содержанию процесса пока нет опубликованного полного решения. Думаю, что в конечном итоге наши победы будут виртуальны, а потери – более чем реальны. Мы выиграем в каких-то абстрактных положениях контракта, которые итак фактически не выполняем, а проиграем конкретные деньги и выплатим значительные долги. Так или иначе, это станет политическим инструментом для объяснения грабительских тарифов и "роттердамов плюс", – считает Бортник.

По словам эксперта, сегодня все обвиняют Юлию Тимошенко, но к этому контракту отношение имеет фактически вся политическая верхушка.

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"В свое время никто не давал этому соглашению каких-то негативных оценок. Очевидно, что весь диалог вокруг этих контрактов – это политическая игра, спекуляция и инструмент борьбы. Я думаю, что это ничем не закончится. Ведь если власть поднимет вопрос об ответственности Юлии Тимошенко, то признает, что полностью поддерживает Виктора Януковича, который как раз судил Тимошенко за этот контракт. А если бывший президент был прав в этом, то, возможно, и в остальном он тоже был прав? Мне кажется, это был обычный "вброс" для того, чтобы дискредитировать Тимошенко", – подытожил политолог.