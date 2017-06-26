Суд дал время Януковичу для явки на заседание

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева решил перенести заседание по уголовному делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене на 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.

Читайте также: Социолог Головаха о политике и большой трагедии Украины

Как сообщается, суд дал время обвиняемому для явки на заседание.

"Суд вынужден отложить судебное заседание на 10.00 29 июня", — сказал в понедельник председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание. При этом суд при рассмотрении данного ходатайства отметил, что уголовно-процессуальное законодательство разрешает принимать решение о рассмотрении дела в заочном режиме лишь после повторной неявки обвиняемого на судебное заседание. В связи с этим было принято решение о переносе заседания.

В понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился.