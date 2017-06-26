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    Киев

    Суд дал время Януковичу для явки на заседание

    Тема:

    Суд по делу о госизмене Януковича (605)

    (обновлено: )16
    Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева решил перенести заседание по уголовному делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене на 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание по делу Януковича в Киеве: фото из суда

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    Как сообщается, суд дал время обвиняемому для явки на заседание.

    "Суд вынужден отложить судебное заседание на 10.00 29 июня", — сказал в понедельник председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

    Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание. При этом суд при рассмотрении данного ходатайства отметил, что уголовно-процессуальное законодательство разрешает принимать решение о рассмотрении дела в заочном режиме лишь после повторной неявки обвиняемого на судебное заседание. В связи с этим было принято решение о переносе заседания.

    В понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился. 

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