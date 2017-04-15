Сбежавшие в РФ экс-"беркутовцы" сделали заявление

Освобожденный из-под стражи Апелляционным судом Киева бывший сотрудник ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Виталий Гончаренко и еще трое экс-"беркутовцев" покинули территорию Украины.

Как сообщил изданию "Цензор.НЕТ" адвокат Валентин Рыбин, вместе с Гончаренко украинско-российскую границу пересекли Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Все они проходят по делу об убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.

Сбежавшие бывшие правоохранители на опубликованном в Youtube видеообращении заявили, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг". Также они пожаловались на преследование со стороны властей, заявив, что "находиться в Украине им стало просто опасно".

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Напомним, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве трех человек 18 февраля 2014 во время Евромайдан, из-под стражи под личное обязательство.

Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двое из них — Александра Белова и Виталия Гончаренко — подозревают в убийстве троих майдановцев 18 февраля 2014 в Крепостном переулке, еще двое — в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.