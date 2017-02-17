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    Годовщина расстрела Майдана в цифрах

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    Годовщина расстрела Майдана (23)

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    Тридцать заявок поступили в Киевскую горгосадминистрацию на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Об итогах расследований и мерах безопасности - в инфографике РИА Новости Украина.
    Годовщина расстрела Майдана в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Следующая неделя обещает быть неспокойной. Понимая, что годовщина Майдана будет отличным поводом заявить о себе, политические силы со всей ответственностью подходят к событию.

    Акции, посвященные годовщине Майдана, начнутся уже в ближайшее воскресенье, 19 февраля. На этот день свой митинг запланировали в Организации украинских националистов. Как отмечается в заявлении Добровольческого Движения ОУН, которым руководит скандальный Николай Кохановский, сегодняшняя власть мало отличается от той, которую выгнали восвояси зимой 2014-го.

    "Прошло три года с кровавых событий Революции Достоинства. Тогда мы объединились ради одной цели — свержение режима олигархата в Украине и рождения настоящей украинской независимости. Но опять циничный режим внутренней оккупации захватил власть в Украине и царит в крови нашего народа", — констатируют в ОУН, которая приглашает всех желающих 19 февраля в 14:00 присоединиться к маршу-перформансу.

    Читайте также: Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого — снова №1

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